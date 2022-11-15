Самый массовый обстрел со стороны РФ: по всей Украине аварийные отключения электроэнергии, в центре Киева повреждены два жилых дома 15 ноября, 18:54 Пожар в жилом доме в Печерском районе Киева после попадания российской ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

Днем во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, мэры Кривого Рога Александр Вилкул и глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщали о нескольких волнах запусков Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95, вероятно, из района Волгоград — Астрахань.

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После этого в Киеве и ряде областей Украины зафиксировали пролеты ракет, работу ПВО, в столице также взрывы.

По данным властей Киева (КМВ), в столице зафиксировано три попадания в два дома в Печерском районе, удалось сбить четыре ракеты. Погиб один человек.

РФ выпустила по Украине около 100 ракет. До этого самый массовый обстрел был зафиксирован 10 октября — 84 ракеты.

Под удар попали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов, по всей Украине введены аварийные отключения.

НВ следит за главными последствиями атаки.

Ракетный удар по Киеву и Украине 15 ноября — последствия

19:50. Россия нанесла самый массированный обстрел энергосистемы Украины с 24 февраля

Россия нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала полномасштабного вторжения РФ, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



19:40 ПВО уничтожила 73 крылатые ракеты войск РФ и 10 дронов-камикадзе — Воздушное командование

Отмечается, что всего оккупанты выпустили более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область), а также около 20 ракет Калибр морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикады.

«Для очередного террористического акта против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

19:10 Оккупанты выпустили по Украине больше 90 ракет, из которых 70 сбили силы ПВО — ОП

Российские оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, из которых силы ПВО сбили 70. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Враг выпустил по Украине больше 90 ракет. Наши ПВО сбили 70», — сообщил он.

Тимошенко отметил, что есть в результате российской атаки повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. В стране продолжаются аварийные отключения электроєнергии стабилизации работы системы.

18:48 В Молдове массовые отключения электроэнергии из-за российских ракетных ударов по украинской энергосистеме

«После российской бомбардировки украинской энергосистемы в течение последнего часа одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — сообщил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спину.

По словам Спину, линии не повреждены, но отключены автоматически в целях безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением энергоснабжения.

18:38 90% Тернопольской области 90% без света

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш. По его словам, также могут возникнуть проблемы со связью.

18:30 Над Киевом сбиты три ракеты, от падения одной из них погибла женщина

«Всего в Киеве было зафиксировано падение ракет в трех местах. Две ракеты были сбиты в Печерском районе Киева. Одна из них там, где мы сейчас находимся. Здесь погибла женщина. Вторая ракета также попала в жилой многоэтажный дом, но там никто не пострадал. Третья ракета была сбита в Оболонском районе Киева: она упала на территорию недостроенного завода», — сообщил журналистам пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Киеве Александр Макушев

18:11 В Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в два жилых дома, также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе — попали в заброшенные здания

Об этом сообщил Суспільному пресс-офицер ГСЧС Киева Макушенко.

17:49 Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам:

Враг своего не добьется,

Впререди могут быть еще 20 ударов

Всем необходимо находится в укрытыях

Энергетическая система будет восстановлена

17:36 Во Львове без света часть Яворивского, Золочевского и Червоноградского районов

17:32 Сегодняшняя атака российских военных на энергосистему Украины стала самой массовой и может иметь последствия для энергосистем ряда соседних стран

Об этом сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

17:22 Мобильные операторы ограничили работу части сервисов во Львове

Это нужно, чтобы сэкономить электроэнергию для возможности совершать звонки, проинформировал мэр Андрей Садовый.

17:19 Сегодня РФ выпустила по Украине около 100 ракет

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат

17:17 Российская ракета попала в дом мирных жителей одного из районов Киевской области

17:03 Один человек погиб в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Печерском районе Киева

17:01 Видео сбития одной из ракет над Киевщиной

16:58 Ситуация с энергетической инфраструктурой критическая

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко:

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

16:55 Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе Кировоградской области

16:50 По всей Украине экстренные отключения света, половина Киева без электроэнергии

16:46 Есть попадание в объект критической инфраструктуры Винницкой области

16:40 Руководитель полиции Киевской области показал видео пролета ракеты над одним из районов под столицей

16:34 «Прилет» в объект инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области

16:31 Несколько ракетных ударов нанесены по Кривому Рогу

16:25. В Киеве применяют экстренные отключения света, стабилизационные графики пока не действуют, сообщили в ДТЭК.

16:21. В Ровно и Харькове — прилеты по объектам критической инфраструктуры. В городах проблемы с электроснабжением.

16:16 Последствия удара по Киеву — пожар в одном из жилых домов

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

16:13 Мэр Львова подтвердил удар по городу



16:07 Кличко сообщил о попадании в еще одну многоэтажку в Печерском районе Киева



Очевидно, это уже третий пострадавший жилой дом — до этого мэр Киева сообщал о попадании еще в два других.



16:02 Оставайтесь в укрытиях! Виталий Ким предупредил о третьей волне ракетных пусков по Украине



15:44 Последствия ударов по Киеву: в центре города виден дым, ОП показал пожар в жилой пятиэтажке

15:36 В Киеве ракеты попали в два жилых дома в центре города

«В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация со временем», — написал мэр столицы Виталий Кличко

КМВА также сообщила о четырех сбитых ракетах над Киевом.

15:15 На мирный план Украины Россия ответила новой ракетной атакой — Ермак

Почти одновременно с атакой РФ по Украине на Бали завершился первый день саммита G20, в начале которого Владимир Зеленский озвучил план Украины с 10 пунктами для завершения войны.

«Россия отвечает на мощную речь Владимира Зеленского на саммите G20 новым ракетным ударом. Кто-то серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но, в конце концов, террористы всегда проиграют», — прокомментировал обстрелы глава ОП Андрей Ермак.

15:10 В нескольких областях и Киеве слышно работу ПВО

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что есть угроза ракетного удара по области.