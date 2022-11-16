Официально. На территорию Польши упала ракета российского производства — МИД

16 ноября, 01:16
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Российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

В МИДе Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.

«В 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате которой погибли два гражданина Республики Польша. В связи с этим событием Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и требовал немедленных детальных объяснений» , — говорится в сообщении.

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Как сообщало польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Ракетные удары Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины

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