Официально. На территорию Польши упала ракета российского производства — МИД
Российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)
В МИДе Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.
«В 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате которой погибли два гражданина Республики Польша. В связи с этим событием Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и требовал немедленных детальных объяснений» , — говорится в сообщении.
Как сообщало польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.