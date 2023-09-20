Задержание и принудительное содержание. Можно ли доставлять сразу в ТЦК после задержания за незаконное пересечение границы 20 сентября, 18:06 Мобилизация: возможна ли принудительная доставка в ТЦК в случае попытки незаконного пересечения границы (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине все мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения считаются военнообязанными и не могут покидать страну. Они могут быть оповещены о мобилизации повесткой и мобилизованы, если ВВК признает их пригодными к исполнению обязанностей. Если мужчина получил повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и уклоняется от нее, его могут доставить в ТЦК принудительно.

Выезд мужчинам от 18 до 60 лет за границу во время военного положения запрещен, за исключением случаев, предусмотренных Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины. В случае попытки незаконного пересечения границы, мужчина может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

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Законодательством не установлено, можно ли вручать повестки на улице, поэтому уполномоченные представители могут вручать их на улице в публичных местах. Если человек получит повестку на границе, он обязан явиться в ТЦК в указанное время по указанному адресу.

На границе задержали военнообязанного мужчину из Харьковской области, который пытался незаконно пересечь границу. Его доставили в ТЦК, где держали несколько дней и заставляли «добровольно» пройти ВВК и мобилизоваться, нанося при этом побои.

«Его поймали, предложили пойти в ТЦК и стать на учет, потому что он военнообязанный. В самом ТЦК ему рекомендовали пройти ВВК и пойти служить. Он отказался. То, что на видео, есть продолжение развития этих событий», — отметила советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

Пока неизвестно, была ли ему вручена надлежащим образом повестка при задержании за попытку незаконного пересечения границы и он попал в ТЦК. NV собрал информацию о том, какая ответственность за незаконное пересечение границы, когда можно принудительно доставлять в ТЦК и законно ли удерживать там более трех часов и применять силу.

Незаконное пересечение границы в военное положение — ответственность

Незаконное пересечение границы во время военного положения — это либо сам факт пересечения границы лицом, не имеющим на это права (мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, который не имеет оснований для выезда) или нарушение правил пересечения границы, закрепленных постановлением № 57.

Ответственность за незаконное пересечение границы может быть административная или уголовная, а также могут быть добавлены другие статьи, которые обуславливаются обстоятельствами попытки незаконного пересечения границы.

В зависимости от обстоятельств и способов незаконного пересечения государственной границы, уголовная ответственность может наступать по следующим статьям:

Административная ответственность

204−1 КУоАП — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. За совершение этого административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест.

Эта статья используется в таких случаях:

пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины;

пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов;

пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом в пунктах пропуска через государственную границу Украины с использованием поддельного документа или таких, которые содержат недостоверные сведения о личности, или без разрешения соответствующих органов власти.

Уголовная ответственность

Статья 332 УК Украины — Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Уголовная ответственность предусмотрена преимущественно для организаторов незаконного пересечения границы.

Однако, в Украине во время военного положения к этим двум статьям о незаконном пересечении границы могут добавлять другие — о подделке документов, попытке дать взятку или другие — в зависимости от обстоятельств задержания нарушителей:

статья 358 УК Украины — Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Уголовная ответственность по этой статье может наступать, если лицо для пересечения границы использует поддельные документы. Наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья 369 УК Украины — Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Уголовная ответственность по этой статье наступает, если лицо пытается подкупить пограничника. Причем, ответственность наступает за само предложение дать взятку за незаконный пропуск через границу, независимо от того принял ли пограничник предложение и взял взятку и независимо от того, удалось ли в результате пересечь границу. Наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. Если взятку пытались дать должностному лицу — добавляется конфискация имущества. Если это осуществляется повторно или группой лиц — то это означает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением имущества или без него.

Принудительная доставка в ТЦК — когда законна

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 КУАП.

В случае нарушения правил учета начальник ТЦК делает предупреждение военнообязанному, и может наложить штраф. Для наложения штрафа необходимо личное присутствие нарушителя, поэтому при таких обстоятельствах (в случае невозможности составления протокола об административном правонарушении на месте его совершения) начальник ТЦК обращается в Нацполицию для доставки военнообязанного для уплаты штрафа.

Как происходит доставка военнообязанного в ТЦК

Алгоритм действий по доставке работниками нацполиции военнообязанного в ТЦК такой:

мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время;

Председатель ТЦК не хочет делать предупреждение, однако не может вынести постановление — документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен (правонарушение совершенное в условиях военного положения) без его присутствия;

Законом предусмотрено, что для выписывания штрафа необходимо присутствие лица, которое его получает.

в случае неявки ТЦК направляет сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать и доставили для получения штрафа;

полиция имея на руках это сообщение, задерживает лицо и доставляет в ТЦК — только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа;

Законом предусмотрено, что задержание Нацполицией возможно не более, чем на 3 часа. После этого силовое удержание становится незаконным.

После выписки штрафа и уплаты в течение тьох дней, человек получает повестку повторно, от которой уклонился. Законом запрещено вручать повестку на прохождение ВВК, если не предоставлена повестка об уточнении данных, ведь лицо может иметь право на отсрочку.

Нельзя просить Нацполицию задержать и доставить в ТЦК мужчину, который не получал повесток и не нарушал законов, проигнорировав их. Принудительная доставка мужчин в ТЦК для получения повестки об уточнении данных не предусмотрена законом.

Содержание против воли в ТЦК более трех часов с момента задержания полицией считается незаконным.

Законно ли принудительное прохождение ВВК и мобилизация

Законодательство предусматривает, что для постановки на воинский учет военнообязанный предоставляет учетные документы, информацию о семейном положении, работе, контактах, месте жительства и прочее а также документы и заявление на отсрочку, если есть основание, указанное в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

ТЦК принимает документы и направляет мужчину повесткой на прохождение ВВК. Приказом № 402 предусмотрено, что мужчина предоставляет врачам медицинские документы о своих хронических болезнях перед прохождением комиссии и может быть отправлен на дообследование другими врачами или госпитализирован. Имеющиеся медицинские документы о хронических болезнях, операциях и состояниях могут учитываться при решении ВВК.

До того, как начнется прохождение ВЛК человек должен сдать анализы, сделать флюорографию, получить заключение нарколога и полиции.

Если лицо стоит на воинском учете, то обязательное обследование ВВК проводится не позднее, чем через пять лет. Если уже есть обследование ВВК относительно непригодности, оно повторяется через шесть-двенадцать месяцев. Если лицо пригодно к военной службе по решению ВВК, такое решение действительно в течение одного года.

ВВК, которая проводилась с нарушениями правил может быть обжалована, мужчину могут направить на новое прохождение ВВК. Однако, если ВВК была проведена с нарушением, лицо признали годным и мобилизовали, уже нельзя отказаться от призыва. Такое лицо отправляют в учебный центр и после обучения — в воинскую часть.

В случае, если лицо имеет основания для увольнения с военной службы, после такой мобилизации возможно увольнение.