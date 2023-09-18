Вместо ограничения до 30 лет. Отсрочку студентам и аспирантам для второго образования предлагают дать при одном условии 18 сентября, 12:35 Бронирование военнообязанных: можно ли мобилизовать работников, если они еще не стали на спецучет (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине нардепы зарегистрировали альтернативный законопроект об отсрочке студентам, аспирантам, докторантам, научным и музейным работникам и преподавателям. По новым предложениям, студенты и аспиранты не будут ограничиваться по возрасту.

Нардепы Вениславский Федор и Безуглая Марьяна предложили Верховной Раде на рассмотрение законопроект № 9672, который лишает права на отсрочку некоторых студентов, аспирантов и ассистентов стажеров, старше 30 лет.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9672−2, который предусматривает, что право на отсрочку из-за второго или третьего образования будут иметь мужчины, если выбранная специальность определена важной Министерством образования Украины.

Коллектив авторов — нардепы Мовчан Алексей, Приходько Борис и Мазурашу Георгий предлагают оставить отсрочку от мобилизации тем мужчинам, которые получают второе, третье или более образование в отдельных специальностях и оказать особую поддержку в связи с дефицитом на рынке труда Украины. Это должно касаться специальностей, которые нужны для восстановления экономики, независимо от того впервые приобретается соответствующий уровень образования.

«Этот подход позволит гражданам, даже в условиях войны, обеспечить их право на получение вышестоящего уровня образования, развития науки (путем сохранения права на отсрочку для аспирантов), сохранения научных и научно-педагогических работников учреждений высшей и профессиональной предвысшей образования и развития соискателей высшего образования, которые учатся на специальностях определенных МОН, которым оказывается особая поддержка в связи с дефицитом на рынке труда Украины, необходимых для восстановления экономики, независимо от того впервые получается соответствующий уровень образования. Кроме этого, данный законопроект позволит избежать злоупотреблением права на отсрочку, поскольку, среди прочего, предусматривает сохранение права на отсрочку для тех соискателей, которые учатся по уровню образования, что выше ранее полученного по дневной или дуальной форме получения образования», — считают авторы законопроекта.

Отсрочка для студентов — что изменится

Народные депутаты предлагают добавить в статью 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации еще один абзац относительно отсрочки для обучения и занятия наукой, а также меняют два уже существующие. Отсрочку получат:

соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и впервые получают следующий уровень образования, который является выше ранее полученного , а также аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, , а также аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования; работники научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень, и педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего образования , профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по о

научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень, и педагогические работники учреждений , профессионального профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального профессионально-технического) или общего среднего образования по о соискатели высшего образования, которые независимо от наличия полученного ранее уровня образования учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают образование по специальностям, которым предоставляется особая поддержка, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки;

Таким образом, отсрочку предлагают оставить для:

всех студентов дневной или дуальной формы образования, которые получают следующий уровень образования, выше предыдущего;

аспирантов, докторантов, обучающихся по дневной или дуальной системе, ассистентов-стажеров; работников, научных работников учреждений вузов;

работников научных учреждений с ученым званием;

педагогических представителей высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования со ставкой не менее 0,75%;

профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования со ставкой не менее 0,75%; студентов и аспирантов, получающих образование независимо от предыдущего уровня образования, если эта специальность утверждена Министерством науки;

Министерство образования, по предложению депутатов должно определять, какие специальности в высшем образовании необходимы для восстановления страны — по ним будет даваться отсрочка независимо от того, какое это образование по очереди.

Отмена отсрочки мужчинам от 31 года — что известно

По проекту закона нардепов Безуглой и Вениславского, отсрочки предлагали лишить всех мужчин-студентов, если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста и если это не следующее по степени получения образование.

Потеряли бы право на отсрочку из-за обучения и занятий наукой:

ассистенты-стажеры, которые начали обучение с 31 года;

аспиранты, которые начали обучение с 31 года;

все мужчины, поступившие в ВУЗ в возрасте от 31 года;

все, кто поступил в ВУЗ для получения уровня образования ниже уже полученного;

Законопроект не получил одобрения в Заключении Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

«Проект Закона в предложенной редакции не соответствует праву Европейского Союза, поскольку не обеспечивает соответствие принципам равенства и недискриминации», — отмечается в нем.

Специалисты обратили внимание, что происходит дискриминация людей по возрасту в отношении права получения права на образование.