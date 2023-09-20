Пытки в военкомате Самбора. Пострадавший мужчина до задержания пытался нелегально выехать из Украины — ГБР 20 сентября, 15:45 Сотрудникам военкомата готовится подозрение по статьям о незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом полномочий (Фото:ГБР)

Мужчину, которого удерживали и пытали в военкомате Самбора во Львовской области в течение недели, перед этим задержали на границе с Польшей при незаконной попытке выехать из страны.

Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

По ее словам, пострадавший в настоящее время находится на обследовании у врачей.

Видео дня

«Это человек, родом из Харьковской области, призывного возраста. Оказалось, что его задержали на границе с Польшей. Он пытался нелегально пересечь границу», — сказала она.

Сапьян добавила, что соответствующие службы составили протокол о нарушении правил пересечения границы.

«Его поймали, предложили пойти в ТЦК и стать на учет, потому что он военнообязан. В самом ТЦК ему рекомендовали пройти ВЛК и пойти служить. Он отказался. То, что на видео, есть продолжение развития этих событий», — отметила советница.

Сапьян подчеркнула, что этот факт не оправдывает работников военкомата и физическое насилие к мужчине. Она также отметила, что мужчина должен был оплатить только штраф, поскольку за незаконное нарушение границы предусмотрена административная ответственность.

По ее словам, сотрудникам военкомата готовится подозрение по статьям о незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом полномочий, которая предусматривает 5−10 лет лишения свободы.

Подозрение будет объявлено до конца этого дня, отметила она.

Далее будут выбирать меру пресечения. Она предположила, что это будет содержание под стражей без альтернативы внесению залога.

19 сентября после публикации в Сети видео из военкомата в Самборе Львовской области, на котором военный угрожает мужчине оружием и бьет его, правоохранители начали проверку.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что события на видео происходят в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.

Издание Lviv.media со ссылкой на источники утверждает, что пострадавшие на видео — «уклонисты», которых пограничники задержали несколько дней назад при попытке выехать из Украины и временно поселили в Самборе.