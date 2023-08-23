Пять категорий. Кому из мужчин разрешен выезд за границу с 1 сентября и кто принимает окончательное решение 23 августа, 14:17 Выезд за границу мужчин: кому разрешен, кто принимает решение и можно ли обжаловать запрет (Фото:Сергей Наев/Telegram)

В Украине во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд за границу, поскольку проводится мобилизация. Однако, законодательство предусматривает, что некоторые категории военнообязанных мужчин могут выезжать за границу даже во время военного положения.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы.

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Законодательством предусмотрена отсрочка от мобилизации, и некоторые категории мужчин все же могут выезжать за границу. Однако те, кто имеет отсрочку не обязательно могут покидать страну.

Законом запрещено выезжать за границу студентам, аспирантам и докторантам, даже на обучение за рубежом.

Выезд мужчин за границу — кто имеет право с 1 сентября

Во время военного положения выезд за границу регулируется законом № 57, в котором предусмотрено, что военнообязанные имеют основания на пересечение границ по следующим категориям:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащие;

Таким образом, выезд за границу мужчинам разрешен в следующих случаях:

По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам

лица с инвалидностью, при наличии, в частности справки к акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи и т.д;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях / учреждениях — в сопровождении работников учреждения ухода.

Также, правительство планирует изменения в законодательство, которое позволит выезд за границу мужчинам, чьи родственники погибли в результате российской агрессии.

Кроме того, по профессиональным признакам, занятием, помощью ВСУ, выезжать за границу могут также такие мужчины:

Госслужащие и госслужащие

При наличии соответствующих документов, в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для помощи ВСУ

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

По профессии

военные в отпуск — при наличии документов о разрешении из воинской части;

работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал — в командировку или на обучение;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Выезд за границу мужчин — порядок и кто принимает решение

Для выезда за границу во время военного положения, военнообязанный мужчина от 18 до 60 лет должен документально подтвердить наличие основания. При этом, документы в ТЦК должны брать только те, кто выезжает за границу по состоянию здоровья — они подтверждают снятие с воинского учета. Документы другие категории могут получить в гражданских органах и учреждениях.

Даже если мужчина имеет право на выезд за границу и документально это подтверждает, последнее слово остается за пограничным отрядом, который осуществляет пропускные процедуры. Такому мужчине могут отказать в выезде.

В случае отказа, необходимо подать жалобу в Госпогранслужбу — если с документами все хорошо, то разрешение предоставят. Если Госпогранслужба отказывает — тогда необходимо обращаться в суд.

Также, Госпогранслужба получит доступ к электронному реестру призывников, военнообязанных и резервистов — для проверки, не скрывается ли такой мужчин от ТЦК и не уклоняется ли от мобилизации.