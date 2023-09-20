Усиленная мобилизация. Могут ли призвать лиц с инвалидностью и надо ли идти в ТЦК по повестке
Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестки лицам с инвалидностью и мобилизовать после ВВК (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все военнообязанные мужчины должны стоять на воинском учете — когда они вызываются повесткой в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, их могут мобилизовать для защиты страны.
Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными в Украине и могут быть призваны во время всеобщей мобилизации. Законодательство не позволяет и не запрещает вручать повестки на улицах, и уполномоченные лица выдают их мужчинам в любых публичных местах.
Законом предусмотрено, когда представители ТЦК могут проверять документы, поэтому повестки могут получить на улице любые мужчины, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами.
Законодательство определяет статус лиц с инвалидностью, можно ли им вручать повестки, надо ли идти в ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию.
Можно ли вручать повестки лицам с инвалидностью
Закон О воинской обязанности и военной службе предусматривает, что в Украине граждане по выполнению воинской обязанности делятся так:
- допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;
- призывники — лица, приписанные к призывным участкам;
- военнослужащие — лица, проходящие военную службу;
- военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
- резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.
Порядок воинского учета, утвержденный Постановлением № 1487 предусматривает, что уполномоченные работники ТЦК, органов самоуправления, учреждений и организаций всех видов могут осуществлять оповещение призывников, военнообязанных по распоряжению начальника ТЦК.
Мужчины с инвалидностью от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, если они не исключены с воинского учета.
Любой из мужчин с инвалидностью может получить повестку об уточнении данных в ТЦК, если он не исключен с воинского учета в 16−17 лет, когда он осуществлял постановку на учет в военкомате.
Такие лица обязаны явиться по указанному адресу в указанное время, поскольку могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил учета, как все военнообязанные, призывники или резервисты.
Надо ли лицам с инвалидностью проходить ВВК и кого исключают с учета
Лица с инвалидностью любой степени, утвержденной в Украине, имеют право на отсрочку от мобилизации. Также они входят в категорию военнообязанных, которые могут мобилизоваться добровольно — то есть, лиц с инвалидностью можно мобилизовать только с их согласия, предусматривает закон О мобилизационной подготовке и мобилизации.
Даже в таком случае, военную службу они по закону должны проходить по месту жительства.
Все лица с инвалидностью, которые не являются исключенными из воинского учета, прибывают в ТЦК после получения повестки и предоставляют документы об отсрочке от мобилизации при уточнении данных. К этим документам относятся:
- заявление о предоставлении отсрочки;
- справка к акту МСЭК;
- пенсионное удостоверение лица с инвалидностью.
Как военнообязанные, лица с инвалидностью подают документы по учетным данным, которые изменились с последнего визита в ТЦК или военкомат.
Лица с инвалидностью не обязаны проходить ВВК, если они уже стоят на воинском учете и если не намерены добровольно мобилизоваться.
Если лицо с инвалидностью не стоит на воинском учете, или инвалидность была получена после последнего визита в ТЦК, можно пройти ВВК с возможностью исключения с воинского учета.
Следует иметь в виду, что статьи о болезнях и основаниях предоставления инвалидности I-III групп отличаются от статей по определению пригодности к военной службе по приказам МО № 402 и № 490, поэтому лицо с инвалидностью III и даже II группы может быть признано ВВК пригодным к военной службе. Такие лица не подлежат исключению из военной службы и остаются призывниками или военнообязанными.
ВВК определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.
Медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК ВВК ТЦК на сборных пунктах районных (городских) ТЦК или по месту осуществления медицинской практики в учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности врачами, которые включаются в состав ВВК ТЦК.
Прохождение ВВК для лиц, которые признаны непригодными к военной службе обязательно каждые пять лет. Лицо с инвалидностью могут направить на прохождение ВВК сразу после уточнения данных.
Таким образом, лицо с инвалидностью может добровольно мобилизоваться, если ВВК признает его пригодным к службе.
Для того, чтобы не произошло ситуации, когда лицо с инвалидностью имеет право на отсрочку, и хочет ею воспользоваться, но его мобилизуют из-за решения ВВК о пригодности, прохождение ВВК необходимо начинать после того, как письменно предоставили в ТЦК документы о наличии отсрочки или ТЦК принял заявление и документы на отсрочку.
Как получить отсрочку от мобилизации — инструкция
Отсрочку нельзя получить просто придя в ТЦК — документы и заявление предоставляются после того, как военнообязанный получил повестку.
Законодательством не предусмотрено, должны ли это быть копии, но лучший вариант — заверить у нотариуса копии документов и иметь при себе во время похода за повесткой оригиналы.
Чтобы получить отсрочку от мобилизации при наличии для этого оснований, нужно подать заявление об отсрочке с указанными паспортными данными гражданина и приложить к нему документы, подтверждающие, что гражданин действительно не подлежит призыву.
Порядок действий лица с инвалидностью будет такой:
- надлежащее получение повестки об уточнении данных в ТЦК;
- подготовка документов об отсрочке и заявления о предоставлении отсрочки;
- поход в ТЦК в указанное время для уточнения данных — предоставление документов об изменении учетных данных и предоставление заявления об отсрочке с необходимыми копиями документов;
- заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции. После этого его должна рассмотреть комиссия, которая формируется на базе ТЦК;
- комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки, с лицом связываются и просят прийти забрать справку об отсрочке;
- в канцелярии гражданин получает выписку из книги протоколов (в ней указывают данные лица, подававшего заявление и претендующего на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии и подписи членов комиссии).
В ней указано:
- ФИО;
- дата рождения;
- основания отсрочки;
- номер и дата протокола отсрочки;
- ФИО и подписи членов комиссии.
В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки вместе с документом, который подтверждает инвалидность.
ТЦК не принимает документы об отсрочке — что делать
ТЦК может не принять заявление и документы об отсрочке. Возможно, в ТЦК просто не принимают документы, а возможно, не хватает чего-то из необходимого списка. В случае недостатка документов, стоит получить их на предоставить пакет документов во второй раз.
В случае, когда ТЦК безосновательно отказывается принять правильный пакет документов по отсрочке, можно отправить их заказным письмом через Укрпочту с описью содержимого — получатель обязан расписаться за его получение, что подтвердит то, что ТЦК получил документы.
К письму можно приложить обычные копии, можно копии с надписью на каждой из копий «Согласно оригиналу, дата, Фамилия инициалы и подпись», также это могут быть нотариально заверенные копии.
На руках у гражданина останутся оригиналы документов, которые он прислал в ТЦК, опись вложения и чек, которые будут доказательствами того, что военкомат проинформирован об имеющемся основании для освобождения от мобилизации и то, что гражданин просит предоставить отсрочку.
Если ТЦК игнорирует право на отсрочку, стоит обратиться к адвокату.
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