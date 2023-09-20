Усиленная мобилизация. Могут ли призвать лиц с инвалидностью и надо ли идти в ТЦК по повестке 20 сентября, 15:12 Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестки лицам с инвалидностью и мобилизовать после ВВК (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Все военнообязанные мужчины должны стоять на воинском учете — когда они вызываются повесткой в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, их могут мобилизовать для защиты страны.

Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными в Украине и могут быть призваны во время всеобщей мобилизации. Законодательство не позволяет и не запрещает вручать повестки на улицах, и уполномоченные лица выдают их мужчинам в любых публичных местах.

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Законом предусмотрено, когда представители ТЦК могут проверять документы, поэтому повестки могут получить на улице любые мужчины, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами.

Законодательство определяет статус лиц с инвалидностью, можно ли им вручать повестки, надо ли идти в ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию.

Можно ли вручать повестки лицам с инвалидностью

Закон О воинской обязанности и военной службе предусматривает, что в Украине граждане по выполнению воинской обязанности делятся так:

допризывники — лица, подлежащие приписке к призывным участкам;

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнослужащие — лица, проходящие военную службу;

военнообязанные — лица, находящиеся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, проходящие службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначенные для их комплектования в мирное время и в особый период.

Порядок воинского учета, утвержденный Постановлением № 1487 предусматривает, что уполномоченные работники ТЦК, органов самоуправления, учреждений и организаций всех видов могут осуществлять оповещение призывников, военнообязанных по распоряжению начальника ТЦК.

Мужчины с инвалидностью от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, если они не исключены с воинского учета.

Любой из мужчин с инвалидностью может получить повестку об уточнении данных в ТЦК, если он не исключен с воинского учета в 16−17 лет, когда он осуществлял постановку на учет в военкомате.

Такие лица обязаны явиться по указанному адресу в указанное время, поскольку могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил учета, как все военнообязанные, призывники или резервисты.

Надо ли лицам с инвалидностью проходить ВВК и кого исключают с учета

Лица с инвалидностью любой степени, утвержденной в Украине, имеют право на отсрочку от мобилизации. Также они входят в категорию военнообязанных, которые могут мобилизоваться добровольно — то есть, лиц с инвалидностью можно мобилизовать только с их согласия, предусматривает закон О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Даже в таком случае, военную службу они по закону должны проходить по месту жительства.

Все лица с инвалидностью, которые не являются исключенными из воинского учета, прибывают в ТЦК после получения повестки и предоставляют документы об отсрочке от мобилизации при уточнении данных. К этим документам относятся:

заявление о предоставлении отсрочки;

справка к акту МСЭК;

пенсионное удостоверение лица с инвалидностью.

Как военнообязанные, лица с инвалидностью подают документы по учетным данным, которые изменились с последнего визита в ТЦК или военкомат.

Лица с инвалидностью не обязаны проходить ВВК, если они уже стоят на воинском учете и если не намерены добровольно мобилизоваться.

Если лицо с инвалидностью не стоит на воинском учете, или инвалидность была получена после последнего визита в ТЦК, можно пройти ВВК с возможностью исключения с воинского учета.

Следует иметь в виду, что статьи о болезнях и основаниях предоставления инвалидности I-III групп отличаются от статей по определению пригодности к военной службе по приказам МО № 402 и № 490, поэтому лицо с инвалидностью III и даже II группы может быть признано ВВК пригодным к военной службе. Такие лица не подлежат исключению из военной службы и остаются призывниками или военнообязанными.

ВВК определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливает причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) и определяет необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

Медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК ВВК ТЦК на сборных пунктах районных (городских) ТЦК или по месту осуществления медицинской практики в учреждениях здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности врачами, которые включаются в состав ВВК ТЦК.

Прохождение ВВК для лиц, которые признаны непригодными к военной службе обязательно каждые пять лет. Лицо с инвалидностью могут направить на прохождение ВВК сразу после уточнения данных.

Таким образом, лицо с инвалидностью может добровольно мобилизоваться, если ВВК признает его пригодным к службе.

Для того, чтобы не произошло ситуации, когда лицо с инвалидностью имеет право на отсрочку, и хочет ею воспользоваться, но его мобилизуют из-за решения ВВК о пригодности, прохождение ВВК необходимо начинать после того, как письменно предоставили в ТЦК документы о наличии отсрочки или ТЦК принял заявление и документы на отсрочку.

Как получить отсрочку от мобилизации — инструкция

Отсрочку нельзя получить просто придя в ТЦК — документы и заявление предоставляются после того, как военнообязанный получил повестку.

Законодательством не предусмотрено, должны ли это быть копии, но лучший вариант — заверить у нотариуса копии документов и иметь при себе во время похода за повесткой оригиналы.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации при наличии для этого оснований, нужно подать заявление об отсрочке с указанными паспортными данными гражданина и приложить к нему документы, подтверждающие, что гражданин действительно не подлежит призыву.

Порядок действий лица с инвалидностью будет такой:

надлежащее получение повестки об уточнении данных в ТЦК;

подготовка документов об отсрочке и заявления о предоставлении отсрочки;

поход в ТЦК в указанное время для уточнения данных — предоставление документов об изменении учетных данных и предоставление заявления об отсрочке с необходимыми копиями документов;

заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции. После этого его должна рассмотреть комиссия, которая формируется на базе ТЦК;

комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки, с лицом связываются и просят прийти забрать справку об отсрочке;

в канцелярии гражданин получает выписку из книги протоколов ( в ней указывают данные лица, подававшего заявление и претендующего на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии и подписи членов комиссии).

В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки вместе с документом, который подтверждает инвалидность.

ТЦК не принимает документы об отсрочке — что делать

ТЦК может не принять заявление и документы об отсрочке. Возможно, в ТЦК просто не принимают документы, а возможно, не хватает чего-то из необходимого списка. В случае недостатка документов, стоит получить их на предоставить пакет документов во второй раз.

В случае, когда ТЦК безосновательно отказывается принять правильный пакет документов по отсрочке, можно отправить их заказным письмом через Укрпочту с описью содержимого — получатель обязан расписаться за его получение, что подтвердит то, что ТЦК получил документы.

К письму можно приложить обычные копии, можно копии с надписью на каждой из копий «Согласно оригиналу, дата, Фамилия инициалы и подпись», также это могут быть нотариально заверенные копии.

На руках у гражданина останутся оригиналы документов, которые он прислал в ТЦК, опись вложения и чек, которые будут доказательствами того, что военкомат проинформирован об имеющемся основании для освобождения от мобилизации и то, что гражданин просит предоставить отсрочку.

Если ТЦК игнорирует право на отсрочку, стоит обратиться к адвокату.