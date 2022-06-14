Во время всеобщей мобилизации. Кто может получить отсрочку от призыва и нужно ли для этого появляться в ТЦК 14 июня, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

В Украине до 23 августа будет продолжаться всеобщая мобилизация, во время которой призвать на военную службу могут все военнообязанные граждане. Рассказываем, кто и как может получить отсрочку.

Кто может получить отсрочку во время общей мобилизации

Законом предусмотрен определенный перечень категорий лиц, не подлежащих призыву военную службу во время мобилизации.

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Отсрочку могут получить лица, забронированные определенными предприятиями, если они официально трудоустроены. Бронированию подлежат военнообязанные, работающие, в частности, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказ), в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных задач (заказов). Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве, а срок отсрочки не может превышать 6 месяцев, рассказала НВ юрист Маргарита Татарова.

Также отсрочку от призыва могут получить люди с белым билетом. Адвокат Алексей Носов, адвокат юридической компании Миллер рассказал НВ, что во время военного положения существует два типа белых билетов — подходящий или непригодный. Они определяют категорию пригодности гражданина в зависимости от вида и степени заболевания. В некоторых случаях человека признают временно непригодным, а в некоторых полностью непригодным для службы.

Как получить отсрочку во время войны в Украине

Ранее НВ рассказывал, кто и при каких условиях может получить временное бронирование при мобилизации.

Чтобы получить отсрочку, необходимо также явиться в ТЦК после получения повестки, чтобы уточнить данные о себе, пройти медицинскую комиссию и получить соответствующую запись в учетное дело.

После получения повестки, любой мужчина должен посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап в комментарии Суспільному.

«Призывники, согласно законодательству, призыву по мобилизации не подлежат. Указу подлежат только военнообязанные. На отсрочку военнообязанные имеют право в соответствии со ст. 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, например, по семейным обстоятельствам: если есть человек с инвалидностью на иждивении или отец воспитывает сам ребенка, или имеет троих и более детей. Но они должны явиться в центр комплектования и предоставить соответствующие документы: свидетельства о рождении детей, удостоверения инвалида, чтобы сделать соответствующую запись в учетном деле этого военнообязанного. И тогда ему предоставляется соответствующая отсрочка», – объяснил Арап.

«Если он не имеет права на отсрочку, он не призывник – направляется на медицинское освидетельствование. Затем получит другую повестку, в которой указано, когда при необходимости он будет призван по мобилизации. Те, кто служил, призываются напрямую, а те, кто не проходил службу, будут ждать, когда им позвонят по телефону и сообщат, когда нужно прибыть в командировку в учебные центры», — добавил он.

Ответственность за предоставление актуальных данных о своем статусе несет не ТЦК, а каждый персонально. Начальник прессслужбы Закарпатского областного терцентра Андрей Акимов сообщил об этом в комментарии НВ: «Все граждане обязаны сообщать территориальные центры комплектования об изменениях в своем семейном состоянии и об изменениях в своем здоровье. То есть, если у человека родились дети, он должен сообщить об этом. Если человек получил инвалидность, он приходит и просит внести изменения в его учетное дело. Никто этого не делает, а потом они удивляются, что их забирают в территориальные центры комплектации. Они говорят: „Да у меня инвалидность“. А откуда мы это должны знать? У нас есть списки. Есть условно Иванов Иван Иванович. Данных никаких о нем нет, кроме того, что он стал на учет когда-то, когда был школьником. У нас есть информация, что он работает там-то и там-то. Конечно, за ним идут. Почему не пришел? Приводят в ТЦК и начинают разбираться. Если у него есть документальные подтверждения, что он имеет право на отсрочку от мобилизации, ему ее предоставляют».

Отметим, что в Украине предусмотрена ответственность за уклонение от призыва, в том числе за неявку в ТЦКСП после получения повестки.

« Если идет война, мы должны понимать – ты либо должен служить в армии, либо работать во благо государства, либо заниматься волонтерством. А не стоять рядом и смотреть, как другие воюют», – сообщил Арап. Напомним, ранее НВ рассказывал, сколько будет продолжаться общая мобилизация в Украине, кого могут призвать следующим.

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