С белым билетом или без. Какие категории граждан не подлежат мобилизации 19 мая, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Мобилизация 2022 в Украине (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

В Украине планируют продлить военное положение и общую мобилизацию сроком еще на 90 дней.

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Законом предусмотрен определенный перечень категорий лиц, не подлежащих призыву военную службу во время мобилизации.

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Одной из таких категорий являются лица с инвалидностью. Призвать их на военную службу на общих основаниях, как и других военнообязанных, нельзя. Вместе с тем такие лица могут призываться к армии, но исключительно по собственному желанию.

Если лицо с инвалидностью хочет служить, ему следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там человек должен пройти собеседование и медицинское освидетельствование. После этого врачебная комиссия и руководитель военного комиссариата будут принимать окончательное решение, может ли этот человек быть мобилизованным или нет.

Кроме того, не подлежат призыву на военную службу при мобилизации определенные категории людей, занятые заботой о детях, а конкретно:

военнообязанные, имеющие на воспитании троих несовершеннолетних детей или самостоятельно воспитывающих ребенка до 18-ти лет;

воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка ( такие родители и опекуны не могут призываться принудительно);

такие родители и опекуны не могут призываться принудительно); воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы;

являются усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими несовершеннолетних детей, сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Что такое белый билет и можно ли с ним не быть мобилизированным

Адвокат Алексей Носов рассказал НВ, что во время военного положения действительно существует только два типа белых билетов — пригодный или непригодный. Они определяют категорию пригодности гражданина к службе в зависимости от вида и степени заболевания:

«В» – призывник ограниченно пригодный ( в мирное время просто состоит на военном учете);

в мирное время просто состоит на военном учете); «Г» — призывник временно не годен ( категория выдается в случае обострений хронических заболеваний, хирургических вмешательств и др.);

категория выдается в случае обострений хронических заболеваний, хирургических вмешательств и др.); «Д» – призывник не годен к военной службе навсегда и полностью освобождается от призыва.

По словам майора Сергея Журавля, сотрудника одного из закарпатских центров комплектации, сейчас категория людей, непригодных в связи с снятием с военного учета, в рамках мобилизации не призывается: «Все остальные — в военное время могут быть призваны. То есть если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы полное право должны его призывать».

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