Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине — Центр противодействия дезинформации

12 июня, 15:40
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Российские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)

Российские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)

Роспропаганда распространяет фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.

Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечено, что ряд пророссийских телеграм-каналов распространил фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо «до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете… и провести мобилизационные мероприятия, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет».

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В ЦПД отмечают, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым.

«Распространяемый фейк рассчитан на „внутреннего“ потребителя и преследует цель создания центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины», — добавляют в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мобилизация Фейк Российская пропаганда Центр противодействия дезинформации

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