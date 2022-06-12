Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине — Центр противодействия дезинформации
Российские пропагандисты создали очередной фейк (Фото:lightsource/depositphotos)
Роспропаганда распространяет фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.
Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечено, что ряд пророссийских телеграм-каналов распространил фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо «
В ЦПД отмечают, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым.
«Распространяемый фейк рассчитан на „внутреннего“ потребителя и преследует цель создания центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины», — добавляют в сообщении.
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