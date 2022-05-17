Мобилизация 2022. Кого не могут призвать на службу во время войны в Украине 17 мая, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Мобилизация в Украине — кого не призовут в службу (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Военные эксперты рассказали, будет ли продолжена общая мобилизация после 24 мая и кого из украинцев не смогут призвать в ряды армии.

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24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил общую мобилизацию сроком на 90 суток, которую позже закрепил парламент, приняв закон Об общей мобилизации.

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Период мобилизации должен завершиться 24 мая 2022 года. Вероятно, что в дальнейшем он будет продлен. Количество лиц, призванных в службу, определяются Генштабом ВСУ. Документальные волны мобилизации определены не были.

Объясняем, кого из украинских мужчин и женщин не мобилизуют в ряды ВСУ.

Мобилизация в Украине 2022 — кого не призовут во время новой волны призыва

Согласно закону определены категории военнообязанных, не подлежащих мобилизации на военную службу. Правила остаются неизменными, потому не будут мобилизованными:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

младше 18 лет; женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы , тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа ( инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, диабетом I типа инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность; женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы ;

; усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет; заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа) , которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; у которых жена ( муж) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которому требуется постоянный уход, в случае отсутствия других лиц, которые могут выполнять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым; работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Кроме этого, призыва во время мобилизации на особый период не подлежат:

соискатели профессионального высшего и высшего образования , ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем заведении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при проведении АТО/ООС из числа военнослужащих, работников, вовлеченных в проведение АТО/ООС, предприятий и т. д.

Следует отметить, что вышеупомянутые лица могут подлежать мобилизации по собственному желанию.

Напомним, ранее омбудсменка Людмила Денисова сообщила, что россияне проводят на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, в ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.

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