Бронирование военнообязанных. Кто и как может получить отсрочку в период общей мобилизации

26 мая, 16:45
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Кто имеет право на бронирование при мобилизации (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Кто имеет право на бронирование при мобилизации (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа, что свидетельствует о продолжении постепенного призыва военнообязанных граждан в ряды армии. Некоторые имеют право на отсрочку в связи с профессиональной деятельностью.

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В Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет за исключением определенных категорий лиц, определенных законом. Во избежание дефицита кадров на предприятиях и рабочих местах некоторые учреждения имеют право временно бронировать своих работников от призыва на военную службу.

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Кто имеет право на бронирование

Возможность бронирования работников предусмотрена законом о мобилизации с целью обеспечения функционирования учреждений и организаций в особый период. Бронированию подлежат военнообязанные, которые официально трудоустроены:

  • в органах государственной власти и остальных государственных органах;
  • в органах местного самоуправления;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.
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Алгоритм получения бронирования

Чтобы забронировать сотрудников, предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием.

Минэкономики должно суммировать предоставленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принять решение о предоставлении или непредоставлении бронирования. После этого министерство присылает его копию (решения) Министерству обороны и предприятию, которое подало запрос.

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Бронирование военнообязанных во время мобилизации (Фото: mon.gov.ua)
Бронирование военнообязанных во время мобилизации / Фото: mon.gov.ua

Срок действия отсрочки от призыва

На какой срок предоставить отсрочку военнообязанному, решает Министерство экономики — оно должно быть указано в соответствующем решении. Отсрочка не может длиться более шести месяцев.

Аннулирование отсрочки

Отмена действия отсрочки может происходить в следующих случаях:

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  • истечение срока действия отсрочки;
  • выполнение или отмена задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения;
  • ликвидации компании;
  • увольнение военнообязанного с предприятия.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины во время военного положения.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Война в Украине

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