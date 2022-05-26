Бронирование военнообязанных. Кто и как может получить отсрочку в период общей мобилизации
Кто имеет право на бронирование при мобилизации (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 23 августа, что свидетельствует о продолжении постепенного призыва военнообязанных граждан в ряды армии. Некоторые имеют право на отсрочку в связи с профессиональной деятельностью.
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В Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет за исключением определенных категорий лиц, определенных законом. Во избежание дефицита кадров на предприятиях и рабочих местах некоторые учреждения имеют право временно бронировать своих работников от призыва на военную службу.
Кто имеет право на бронирование
Возможность бронирования работников предусмотрена законом о мобилизации с целью обеспечения функционирования учреждений и организаций в особый период. Бронированию подлежат военнообязанные, которые официально трудоустроены:
- в органах государственной власти и остальных государственных органах;
- в органах местного самоуправления;
- на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.
Алгоритм получения бронирования
Чтобы забронировать сотрудников, предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием.
Минэкономики должно суммировать предоставленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принять решение о предоставлении или непредоставлении бронирования. После этого министерство присылает его копию (решения) Министерству обороны и предприятию, которое подало запрос.
Срок действия отсрочки от призыва
На какой срок предоставить отсрочку военнообязанному, решает Министерство экономики — оно должно быть указано в соответствующем решении. Отсрочка не может длиться более шести месяцев.
Аннулирование отсрочки
Отмена действия отсрочки может происходить в следующих случаях:
- истечение срока действия отсрочки;
- выполнение или отмена задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения;
- ликвидации компании;
- увольнение военнообязанного с предприятия.
Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины во время военного положения.
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