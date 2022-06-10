Кого могут призвать следующим. Сколько будет продолжаться общая мобилизация в Украине 10 июня, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Мобилизация в Украине 2022 (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Во время войны, которую развязала Россия, в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, во время которой в армию могут призвать всех военнообязанных граждан.

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Согласно закону, мобилизации в Украине подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья и не входят в категории исключений.

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Указом президента Украины было продлено военное положение и мобилизация до 23 августа. Будут ли они продлены повторно после истечения этого срока информации пока нет.

Кого могут мобилизовать следующим

В Украине нет законно определенных очередей и волн мобилизации. Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал НВ, что очереди достаточно условным понятием. В первую очередь к службе призывают резервистов, затем другие категории граждан.

Какая волна мобилизации сейчас происходит в Украине? По словам Горбача, в феврале все подразделения армии были укомплектованы во время первой волны, поэтому она продолжается до сих пор и на службу призывают столько военнообязанных, сколько необходимо для доукомплектования.

Также во время военного положения к выполнению определенных задач могут привлекать гражданских трудоспособных граждан, в том числе женщин и подростков в возрасте от 16 лет. Позже в Украине может проводиться целевая мобилизация, участники которой не будут задействованы в боевых действиях.

Кроме того, НВ рассказывал о призыве женщин в военную службу и в каких случаях он может происходить.

Напомним, ранее мы сообщали, что за первые два месяца полномасштабной войны в Украине не увеличилось количество уголовных дел в отношении уклоняющихся от призыва в армию. Этот показатель почти такой же, как в начале российского вторжения в 2014-2015 годах.

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