Всеобщая мобилизация 2022. Какими бывают повестки, где их вручают, можно ли обжаловать вызов в военкомат 28 мая, 07:40 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинские танкисты (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

22 мая Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации до 23 августа 2022 года. Мобилизации подлежат граждане, способные исполнять воинскую обязанность, в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв осуществляется путем вручения повесток.



НВ выяснил, изменилось ли что-либо в процедуре вручения повесток и что представляют собой эти документы.

Разновидности повесток

В Украине существует четыре вида документов, которые можно объединить термином «повестка».

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Для уточнения учетных данных

Данный вид повестки вручается для внесения сведений в базу данных о лице, его семейном положении, месте работы, наличии детей и их количестве. Результатом уточнения могут стать основания для освобождения от службы в армии или отсрочки от призыва на срочную воинскую службу.

«Чаще всего люди не обновляют информацию об инвалидности, или о том, что кто-то из близких пропал без вести или погиб в АТО. Поэтому существует такая повестка — для уточнения информации», — объяснил Украинской правде юрист Андрей Новак.

На прохождение военно-врачебной комиссии

Повестка, обязывающая призывника пройти медицинское обследование. К ней прилагается карточка обследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой будет указано, пригоден ли он к воинской службе.

На срочную воинскую службу

Обычно в такой повестке указывают срок, когда лицу нужно явиться на призывной участок для отправки на срочную службу. Однако сейчас такие повестки не выдают, поскольку призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие воинские формирования не проводился из-за всеобщей мобилизации.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанным годными к несению воинской службы. В мобилизационном распоряжении должна быть прописана обязанность явиться на сборный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Как выглядит повестка

Это лист бумаги, где вверху указана фамилия, имя и отчество военнообязанного, приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части — расписка лица, получающего документ.

Фото: Украинская правда

Единого бланка повесток не существует, объяснили изданию Про Все в черкасском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП — так сейчас называются военкоматы). «В одних повестках можно увидеть формулировку „предлагаю явиться“, в других — „приказ, приказываю“. Но необходимо знать, что последствия не зависят от этих формулировок. Неявка как при просительной форме, так и приказной, влечет одинаковую административную или уголовную ответственность», — заявили в учреждении.

Как и где могут вручить

Порядок вручения повесток устанавливает Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную воинскую службу и принятии призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабинета Министров № 352 от 21 марта 2002 года.

Вручение проводится работниками органов местного самоуправления, правоохранительных органов, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от формы подчинения и собственности. Кроме того, повестки гражданам могут вручать непосредственно должностные лица ТЦКСП. Вместе с тем, руководитель предприятия, учреждения или организации обязан вручать повестки работникам, если они уклоняются от призыва.

Повестка должна быть вручена только лично под роспись получателя. В крайнем случае, человек может отказаться от вручения повестки в присутствии свидетелей, в частности, если документ заполнен с ошибками. Составленный акт об отказе от получения повестки с подписью получателя передадут в центр комплектования, а также могут направить в полицию, говорят юристы.

В условиях войны сотрудники ТЦКСП также могут обращаться к военнообязанным по телефону, и те должны прийти по вызову в указанное время.

Впрочем, никто не имеет права доставлять человека в центр силой, отмечает юрист Новак. Если вас пытаются задержать или отвезти куда-либо принудительно, следует вызвать полицию, даже если представителей ТЦКСП уже сопровождают правоохранители. Это нужно, чтобы там зафиксировали вызов и можно было обжаловать действия военкомата, сказал он.

Что касается мест вручения повесток, закон не содержит уточнений. Поэтому документ могут выдать где угодно: дома, на работе, в вузе, на улице и т. д. И да, гипотетически — на блокпосту тоже.

Такая практика действительно существовала в первые недели войны. После проверки документов человека немедленно обязывали прийти в местный ТЦКСП. Региональные СМИ писали, что подобные факты также происходили в гостиницах, на рынках и даже в очередях на получение гуманитарной помощи.

Однако если, например, у дежурного на блокпосту есть пустые бланки с подписью начальника военкомата и печатью и он просто заполняет их — это нарушение, отмечает Андрей Новак.

"Были случаи, когда на блокпостах или в гостиницах представители территориальной обороны выписывали переселенцам повестки „на коленке“. Это нарушение, и обычно эти повестки не имели юридической силы, поскольку были заполнены с многочисленными нарушениями», — говорит юрист.

Впрочем, от повесток на блокпостах, похоже, отказались. «В целях сохранения пропускной способности блокпостов и их надлежащего функционирования, решили на блокпостах повестки больше не вручать», — рассказали в мае в ТЦКСП Луцка изданию ВолиньPost.

Если лицо не подлежит мобилизации…

…повестку все равно могут вручить — и это будет подтвержденным юридическим фактом. В условиях войны за неявку по вызову установлена административная ответственность в виде штрафа 3400—5100 грн с последующей доставкой лица в военкомат, рассказывала НВ юрист Маргарита Татарова. «Что касается случая надлежащего получения и последующего уклонения военнообязанным от исполнения мобилизационного распоряжения о направлении на прохождение воинской службы (в том числе после прохождения медкомиссии) — лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Исходя из сложившейся за последние восемь лет судебной практики, суд преимущественно применяет к нарушителям уголовную ответственность с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. Однако заметим, что в Украине не действует институт прецедентного права и судьи рассматривают каждый случай нарушения индивидуально», — подчеркнула она.

Если повестку получил гражданин, относящийся к любой из категорий, освобожденных от мобилизации, следует собрать и предоставить в ТЦКСП соответствующие подтверждающие документы, пояснила Татарова.

О том, кого не могут призвать на службу во время войны в Украине, читайте ЗДЕСЬ.

Важно — это подчеркивают все эксперты и представители власти — вызов повесткой в военкомат никоим образом не означает, что гражданина отправят в зону боевых действий.

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