Во время военного положения. Для каких заданий в Украине могут привлекать женщин и подростков 9 июня, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться до 23 августа 2022 года. В этот период военное командование может привлекать гражданские лица (в том числе женщин и подростков) для выполнения определенных задач.

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Такие работы называются общественно полезными и, как правило, не требуют специальной профессиональной подготовки. Они не могут быть связаны с предпринимательством или другой деятельностью, направленной на извлечение прибыли. Об этом говорится в законе Украины О правовом режиме военного положения.

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Общественно полезные работы — виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного состояния, проводимых для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного состояния, и их последствий, удовлетворение потребностей Вооруженных сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения.

Порядка привлечения трудоспособных лиц к общественно полезных работ в условиях военного положения определяется соответствующим постановлением Кабинета министров Украины.

Решение о трудовой повинности принимает военное командование вместе с Советом министров Автономной Республики Крым, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а если это невозможно самостоятельно. О принятии соответствующего решения сообщается населению через средства массовой информации. В нем отмечают:

обстоятельства, сложившиеся в регионе ( местности, населенном пункте) и неблагоприятные факторы техногенного, природного и военного характера, создающие угрозу для населения и существенно снижают уровень обеспечения его жизнедеятельности, пути противодействия таким факторам и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

местности, населенном пункте) и неблагоприятные факторы техногенного, природного и военного характера, создающие угрозу для населения и существенно снижают уровень обеспечения его жизнедеятельности, пути противодействия таким факторам и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; обоснование необходимости привлечения трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ;

критерии отбора таких лиц, в частности, по возрасту, профессии, специальности;

список групп ( бригад, отрядов) трудоспособных лиц, привлекаемых к выполнению общественно полезных работ, их ориентировочная численность и порядок взаимодействия;

бригад, отрядов) трудоспособных лиц, привлекаемых к выполнению общественно полезных работ, их ориентировочная численность и порядок взаимодействия; список видов общественно полезных работ, к выполнению которых привлекаются трудоспособные лица;

границы территории, транспортные маршруты и наименование объектов, где планируется выполнение указанных работ;

место и время сбора трудоспособных лиц, привлекаемых к выполнению общественно полезных работ, срок их выполнения;

должностные лица, отвечающие за информирование, оповещение и сбор указанных лиц;

предприятия – заказчики общественно полезных работ, где будут работать такие лица;

другие вопросы, решение которых будет способствовать выполнению таких работ.

Кого могут привлекать к общественно полезным работам

Привлечению к трудовой повинности подлежат трудоспособные лица, в том числе не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения (кроме трудоспособных лиц, привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и забронированных предприятиями на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, имеющих оборонительный характер), а именно:

безработные и другие незанятые лица;

работники предприятий, функционирующих в условиях военного положения ( по согласованию с их руководителями), не привлеченные к выполнению мобилизационных задач ( заказов) и не зачисленные в состав внештатных ( невоенизированных) формирований гражданской защиты, - в порядке перевода;

по согласованию с их руководителями), не привлеченные к выполнению мобилизационных задач заказов) и не зачисленные в состав внештатных невоенизированных) формирований гражданской защиты, - в порядке перевода; лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве;

студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;

лица, обеспечивающие себя работой без помощи других.

Кого не могут привлекать к общественно полезным работам

трудоспособных лиц, которые привлечены к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и забронированы за предприятиями на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, имеющих оборонительный характер;

малолетних детей;

детей от четырнадцати до пятнадцати лет;

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

беременных женщин в случае, когда выполнение таких работ может негативно отразиться на состоянии их здоровья.

То есть к выполнению общественно полезных работ могут привлекать мужчин и женщин в возрасте от 16 лет, которые не несут военную службу и не привлечены к выполнению мобилизационных задач на предприятиях и не подпадают под категории исключений.

Могут ли уволить человека, привлеченного к общественно-полезным работам? На время привлечения лица, имеющего работу, к выполнению трудовой повинности вне места его работы по трудовому договору по ней после окончания выполнения таких работ сохраняется соответствующее рабочее место (должность).

Оплачивается ли участие лица в общественно полезных работах во время военного положения? В 10 пункте постановления о Порядке привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам во время военного состояния говорится, что работникам предприятий, работающих в условиях военного состояния, за выполнение общественно полезных работ обеспечивается оплата в соответствии с условиями оплаты труда, установленными по профессии ( должностью), на которую они зачислены. Размер такой оплаты не может быть ниже размера средней заработной платы по основному месту работы.

Другим трудоспособным лицам за выполнение общественно полезных работ обеспечивается оплата в соответствии с условиями оплаты труда, установленными по профессии ( должностью), на которую они зачислены, и размер такой оплаты в случае выполнения нормы труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного на дату ее начисления.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое целевая мобилизация и кто к ней может быть привлечен.

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