В Украине с начала полномасштабной войны не увеличилось количество дел против уклонистов от армии

8 июня, 16:49
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Украинский военнослужащий (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинский военнослужащий (Фото:facebook.com/okPivden)

За первые два месяца полномасштабной войны в Украине не увеличилось количество уголовных дел в отношении уклоняющихся от призыва в армию. Этот показатель почти такой же, как в начале российского вторжения в 2014—2015 годах.

Об этом сообщает Опендатабот.

В 2014 году против уклоняющихся от мобилизации в целом открыли 68 уголовных дел. А в 2015 году — 2 256, то есть в среднем 188 дел ежемесячно.

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За два месяца полномасштабного вторжения было открыто 397 дел, то есть примерно 198 ежемесячно.

В Опендатаботе такие показатели объясняют большим желанием украинцев защищать свою землю и большим количеством добровольцев как в Украине, так и из-за границы.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Призыв Война в Украине Война России против Украины

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