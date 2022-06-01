Повестку игнорировать нельзя. Могут ли мобилизовать человека с белым билетом 1 июня, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Могут ли быть мобилизованные люди с белым билетом (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

До 23 августа в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию.

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Законом Украины предусмотрено, что все граждане в возрасте от 18 до 60 лет при отсутствии ограничений по состоянию здоровья и непринадлежности к определенным категориям исключений военнообязанны.

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Лица, имеющие определенные проблемы со здоровьем, после прохождения медкомиссии получают белый билет. Это документ, свидетельствующий о временной или полной непригодности лица к военной службе.

Алексей Носов, адвокат юридической компании Миллер, рассказал НВ, что во время военного положения существует только два типа белых билетов — подходящий или непригодный. В документе может указываться временная непригодность или ограниченная пригодность потенциального призывника.

Даже если у человека есть белый билет и не подлежит мобилизации, повестку ему все равно могут вручить — и это будет подтвержденным юридическим фактом.

После получения повестки человек обязан явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. За неявку после получения повестки в соответствующее учреждение в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Вручение повестки не означает, что человек немедленно будет направлен в зону боевых действий. Вызов в ТЦКСП (установы, заменившие военкоматы) может проводиться для того, чтобы уточнить необходимую информацию о потенциальных призывниках.

«Если лицу, которое вообще не пригодно к службе, вручили повестку не по месту прописки, например, когда она эвакуировалась в безопасные регионы, то необходимо идти в центр укомплектования и показывать соответствующие документы, подтверждающие исключение из учета, чтобы избежать лишних вопросов от правоохранителей» , — объяснил юрист Андрей Новак в комментарии изданию Украинская правда.

Также по словам юриста, лицо, которое в белом билете указано как «ограниченно пригодное» во время военного положения, может быть мобилизовано, например, для выполнения штабной или тыловой работы. Такие призывники могут служить в штабах, подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т. д. Для укомплектования десантных, танковых войск, морской пехоты должны привлекать только полностью пригодных лиц.

«Это все очень индивидуально, зависит от состояния здоровья. В положении о военно-врачебной экспертизе говорится, что военно-врачебная комиссия может произвольно указывать в выводе, какие виды службы и работы противопоказаны таким лицам», — добавил Новак. В некоторых случаях ограниченно пригодные военнослужащие могут выполнять задачи на передовой, если это позволяет состояние здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о очередях и волнах мобилизации в Украине во время войны с Россией.

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