За неявку после получения повестки. Какая ответственность предусмотрена за уклонение от мобилизации во время войны в Украине 20 мая, 14:46 Цей матеріал також доступний українською В Украине общую мобилизацию планируют продлить на 90 дней (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

24 мая истекает срок военного положения и общей мобилизации, ранее утвержденных решениями парламента и президента Украины. Владимир Зеленский уже издал соответствующий указ по их продлению еще на 90 дней.

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Мобилизации подлежат все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять свой воинский долг, кроме исключений, предусмотренных законом.

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В случае если вы получили повестку, однако относитесь к любой из категорий лиц из перечня категорий, которые не могут быть мобилизованными, следует собрать и предоставить территориальному центру комплектования и социальной поддержки (структура, которая заменила военкоматы) соответствующие подтверждающие документы. Об этом рассказала НВ юрист Маргарита Татарова.

После вручения повестки, если процедура была проведена должным образом, призывники обязаны явиться в ТЦК. В случае неявки лицо может быть привлечено к административной или уголовной ответственности.

Какая ответственность предусмотрена за неявку в ТЦК после получения повестки

За неявку по вызову в ТЦК для определения назначения в военное время установлена административная ответственность в виде штрафа 3 400−5 100 грн с последующим доставлением лица в ТЦК ( ( ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины).

Следует отметить, что диспозиция ст. 337 Уголовного кодекса Украины предусматривает уклонение от военного учета после уведомления руководителем ТЦК. То есть, если призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора, при наличии доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5 100−8 500 грн или исправительных работ на срок до одного года. С другой стороны, по словам юриста, судебная практика применения этой нормы пока неоднозначна.

Что касается случая надлежащего получения и последующего уклонения военнообязанным от исполнения мобилизационного распоряжения о направлении на прохождение военной службы ( в том числе после прохождения медкомиссии) — лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет ( ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время Национальной полиции предоставлено право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении ими законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст.ст. 259, 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе).

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