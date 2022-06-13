Зеленский ответил на петицию. Изменились ли правила выезда за границу для мужчин призывного возраста 13 июня, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Выезд мужчин за границу (Фото:Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

В результате полномасштабного вторжения России, в Украине введена общая мобилизация и военное положение, во время которого мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу.

Рассказываем, кому из мужчин призывного возраста можно пересекать границу Украины и изменились ли правила после того, как президент Зеленский ответил на петицию украинцев по поводу разрешения на выезд мужчин за пределы страны.

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В Украине военнообязанными являются все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не подпадают под категории исключений и не имеют ограничений по состоянию здоровья. Ранее мы рассказывали, к каким задачам могут привлекать подростков и женщин, а также в каких случаях может происходить мобилизация женщин.

Во время военного положения границу имеют право пересекать: женщины, дети до 18 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. Запрет на выезд из Украины также не касается некоторых категорий мужчин.

Кто из мужчин может выезжать за границу во время действия военного положения

Согласно статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации запрет на выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола возраста от 18 до 60 лет не применяются к следующим лицам:

имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

имеющие заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять его уход;

чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, или родной ( полнородный, неполнородный) брат, сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Также на выезд из Украины имеют право:

лица, выехавшие в другие страны для постоянного проживания ( имеют вид на постоянное проживание в другой стране);

имеют вид на постоянное проживание в другой стране); соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме получения образования ( при наличии студенческого билета или другого документа, подтверждающего зачисление в учебное заведение);

при наличии студенческого билета или другого документа, подтверждающего зачисление в учебное заведение); представители определенных профессий ( на ограниченный срок) — водители, железнодорожники, спортсмены;

на ограниченный срок) — водители, железнодорожники, спортсмены; забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины. Для выезда должны иметь с собой документы о служебной командировке.

Выезд мужчин за границу: позиция Зеленского

В мае на сайте президента зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали «отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва при мобилизации добровольцев». По состоянию на 13 июня она набрала более 27 тысяч подписей. Во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой 22 мая Зеленский заявил, что не понимает, кому действительно адресована петиция с призывом разрешить мужчинам призывного возраста выезжать из страны, когда на востоке Украины погибает от 50 до 100 человек в день.

10 июня на сайте президента появился его ответ на петицию. Зеленский подчеркнул, что защита Украины — это дело всего народа, а также напомнил, что согласно Конституции во время военного положения права граждан могут быть ограничены, а защита отечества — это обязанность граждан Украины. Он также сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгальу с просьбой рассмотреть предложения, изложенные в петиции. Пока дальнейшей информации на этот счет нет.

Ранее Шмыгаль заявлял, что во время военного положения все мужчины должны быть в Украине: «Во время военного положения это [выезд мужчин призывного возраста за границу] не планируется. Здесь действительно военные принимают решение, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине».

Отрывок из ответа Зеленского на петицию о разрешении военнообязанных мужчин выезжать за границу во время войны / Фото: petition.president.gov.ua

Также ранее Зеленский высказался о выезде мужчин за границу, когда комментировал скандал вокруг выезда Петра Порошенко. Тогда президент сообщил, что не выступает против выезда за границу чиновников, нардепов и политиков, если они едут решать вопросы, касающиеся поставок оружия и финансов для Украины или создания новых или ужесточения существующих санкций для государства-агрессора.

Напомним, ранее НВ рассказывал, сколько продлится общая мобилизация в Украине и кого могут призвать следующим.

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