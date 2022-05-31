Во время войны с Россией. Что нужно знать о волнах и очередях мобилизации в Украине 31 мая, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Что известно об очередях и волнах мобилизации во время войны в Украине (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Недавно их продлили до 23 августа.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Рассказываем, что нужно знать о порядке призыва граждан Украины на военную службу.

Согласно закону, мобилизации в Украине подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья и не входящих в категории исключений. Призыв производится через вручение повесток. Мы рассказывали, какие бывают виды повесток и какая ответственность предусмотрена за уклонение от мобилизации во время войны в Украине, например, за неявку в территориальный центр комплектования и социальную поддержку после получения повестки.

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Общая мобилизация в Украине — порядок и очереди

Ранее в разговоре с НВ начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что очереди достаточно условным понятием: «Если по моим словам кто-то понял, что есть какие-то разграниченные очереди, то их нет. Сначала мобилизовали резервистов. Затем — другие категории. Вообще есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-нибудь подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет».

По его словам, в первую очередь комплектование боевых воинских частей производилось за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслужившихся военнослужащих и военнообязанных. Мобилизированных, не проходивших военной службы, на первом этапе направляют для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебные центры, после завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Несмотря на это, Ассоциация юристов Украины рассказала НВ, что обычно выделяют четыре очереди призыва военнообязанных граждан:

Первая очередь оперативного резерва — это бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации.

оперативного резерва — это бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации. Вторая очередь оперативного резерва — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

оперативного резерва — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Мобилизационный резерв ( третья очередь ) — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных кампаний.

) — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных кампаний. Общественный резерв ( четвертая очередь) — другие граждане, не имеющие возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования Вооруженных Сил и других военных формирований исключительно в особый период.

Сейчас в Украине мобилизируют вторую очередь военнообязанных, сообщает Liga Zakon.

Волны мобилизации в Украине

Очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики определяет Генеральный штаб ВСУ. Об этом свидетельствует Указ Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 65/2022 Об общей мобилизации.

Роман Горбач также рассказал, что в Украине нет определенных волн мобилизации: «Есть одна волна с разными периодами: в какой-то призывали больше, в какой-то меньше, в какой-то была пауза. Документально волны мобилизации не определены». По его словам по состоянию на начало мая 2022 г. призыв происходит с целью пополнения определенных подразделений, ведь в конце февраля они все были полностью укомплектованы.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого не могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины — среди них ряд категорий. Также некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации благодаря бронированию.

Также НВ объяснял, могут ли мобилизовать граждан, имеющих белый билет.

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