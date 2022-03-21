Повестки на улицах и в гостиницах Закарпатья, очереди призыва, типичные ошибки военнообязанных — 15 вопросов о мобилизации 21 марта, 21:20 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською В Украине продолжается всеобщая мобилизация (иллюстративное фото) (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Что такое очереди мобилизации, кто сейчас подлежит призыву, что считается нарушением прав призывников и как эти права отстоять законно, а не откосить — разбор НВ

В соцсетях и СМИ ходят сообщения о том, что в Закарпатской области сотрудники военкоматов вместе с полицией выписывают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет — независимо от наличия у них боевого опыта, состояния здоровья или опеки над малолетними детьми. В Закарпатской ОГА издали распоряжение о том, что все въезжающие в область мужчины должны встать на военный учет в течение 24 часов.

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Как пояснили в полиции и центрах комплектации, они руководствуются именно этим распоряжением. Там подчеркнули, что не призывают всех подряд. В то же время мобилизованные сообщают, что их претензии связаны с нарушением процедур и непониманием логики отбора.

НВ против уклонения от мобилизации, однако не считает возможным нарушение чьих-либо прав. Поэтому мы предоставили слово тем, кто сообщает о нарушениях. И попросили руководителей центров комплектации Закарпатской области, полиции, должностных лиц Минобороны и адвокатов прокомментировать все случаи, в которых систему мобилизации следует улучшить.

Все военнообязанные должны прийти в военкомат после объявления в Украине военного положения и всеобщей мобилизации?

Нет, не все. Как пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, это касается только резервистов оперативного резерва первой очереди, лиц, подписавших контракт на службу в резерве. А также лиц, получивших повестку.

Как происходит мобилизация согласно приказу президента?

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производилось за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет уже отслуживших военнослужащих и военнообязанных. Сейчас мобилизованные, которые не проходили военной службы на первом этапе, направляются для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебные центры, после завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Все говорят об очередях мобилизации. Что это такое, они действительно есть?

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявлял, что в период военного положения комплектование воинских частей проходит в первую очередь за счет резервистов. Сейчас, сказал он на брифинге, продолжается призыв 2-й и 3-й очередей. В разговоре с НВ Роман Горбач объяснил, что на самом деле очереди являются достаточно условным понятием. «Если из моих слов кто-то понял, что есть какие-то разграниченные очереди, то их нет. Сначала мобилизовали резервистов. Затем — другие категории. Вообще есть такое понятие как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открытая необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет», — отметил он.

В центрах комплектации Закарпатской области комментируют очереди по-разному. «Говорят, что очень много добровольцев. Но поверьте мне, за день например приходит 300 человек, если бы там было 200 воевавших, никто бы никогда не брал этих (не служивших — Ред.) людей. Возможно, в других регионах их достаточно, но у нас, во Львовской области тоже — такая ситуация. В первые дни у нас был наплыв. А сейчас нам приходится заниматься оповещением по предприятиям, учреждениям», — объяснил НВ майор Сергей Журавель, сотрудник одного из закарпатских центров комплектации.

Начальник пресс-службы Закарпатского областного терцентра Андрей Акимов, наоборот, считает, что людей в армии хватает, но на военный учет должны встать все, кто приезжает в область.

Кто не подлежит мобилизации вообще?

лица, зарезервированные в период мобилизации государственными органами или предприятиями;

признанные медкомиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет, мужчины и женщины, которые сами воспитывают ребенка/детей до 18 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью;

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18−23 года) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины, которые содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки;

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе;

народные депутаты;

сотрудники СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Минобороны и т. д.

Правда ли, что в разных областях призыв организован по-разному?

Да. Приказом президента о всеобщей мобилизации на местные органы власти возложена обязанность осуществлять призыв на военную службу и доставлять людей в военные или учебные части.

На практике это означает, что в разных областях мобилизация может происходить по-разному в зависимости от потребностей местных центров или инициативы местных органов власти. Например, во многих регионах Украины теперь можно прийти в военкомат и узнать, что насущной потребности в людях без военного опыта там нет. В таких случаях человек может оказаться в очереди.

В Закарпатской области областная государственная администрация издала распоряжение об обязательной постановке на учет всех мужчин от 18 до 60 лет, которые въехали на территории области. Сделать это от них требуется в течение 24 часов.

Решение Закарпатской ОГА — законное?

По словам адвоката, руководителя уголовной практики юридической компании «Миллер» Алексея Носова, решение, принимаемое в Закарпатье — это решение территориальных единиц, а не Министерства обороны. В то же время, подчеркивает адвокат, администрация на месте может принимать подобные решения в рамках своей юрисдикции. Что касается Закарпатья, глава местной ОГА Виктор Микита призвал всех мужчин в возрасте от 18 до 60, которые приехали из других областей как вынужденно перемещенные лица, не позднее 24 часов после прибытия на территорию Закарпатья явиться в центр комплектования и встать на учет.

По словам адвоката Алексея Носова, вынужденно перемещенные лица, согласно законодательству, — это люди, вынужденные покинуть свои дома в результате определенных событий, в частности, войны. В то же время юридически подтвердить, что это вынужденный шаг, а не желание человека переехать на время по определенным причинам — невозможно. «У нас есть этот пробел в законе и его можно трактовать как в одну, так и в другую сторону», — отметил Алексей Носов.



В Закарпатье призывают преимущественно тех, кто приехал в область из других регионов?



Нет, не только. По словам начальника пресс-службы Закарпатского областного терцентра Андрея Акимова, в Закарпатской области призвали 9000 человек. «Из них 4000 — мужчины, приехавшие сюда, остальные — с местной пропиской», — пояснил Акимов.

Мне выписали повестку прямо на улице, в хостеле или гостинице. Это правомерно?

Мужчина, который перевез семью в Ужгород, а затем отправил за границу, на условиях анонимности рассказал НВ, что сам остался в городе и пришел в военкомат, чтобы встать на учет, хотя никакого военного опыта у него не было. Параллельно с этим в хостел, где он жил, пришли сотрудники военкомата с полицией, выстроили всех мужчин на рецепции и выдали им повестки. Другой наш собеседник — 59-летний Сергей Кваша после начала войны приехал в Берегово Закарпатской области и поселился в доме с шестью комнатами — в каждой из них живет по семье. «Когда к нам пришли из военкомата, они прошли по всем комнатам. Посмотрели мой паспорт и сказали: «А, вам 59 полных, тогда ничего не надо. Другим молодым ребятам выдали повестки. Через 3 дня я сидел во дворе. Снова пришли из военкомата. Я даю им паспорт и говорю, что в прошлый раз приходили ребята, сказали, что ничего не надо. Они говорят: «Нет, надо».

Представитель полиции области Анна Дан подтвердила НВ такую практику. По ее словам, когда мужчины от 18 до 60 лет пересекают границу области, их информируют на блокпостах, что они должны прийти и встать на учет в течение 24 часов. Их об этом информируют также пешие патрули на улицах. Такое распоряжение выдано нашей областной военной администрацией. Полиция привлекается совместно с военкоматом. Но эти списки формирует военкомат. Мы выполняем вспомогательную функцию", — сообщила она НВ.

В Закарпатской ОГА не отреагировали на просьбу НВ о разъяснении ситуации. Начальник пресс-службы Закарпатского областного терцентра Андрей Акимов заявил, что в Закарпатскую область приезжает больше людей, поэтому территориальные центры «должны выполнять эту работу».

В то же время, по мнению адвоката Алексея Носова, ситуация не столь однозначна и выписка повесток «на коленке» может трактоваться как нарушение законодательства.

«По моему мнению, это максимально незаконно. В законе о мобилизации есть прямая норма, которая предусматривает, что повестку о вызове может выписывать только руководитель территориального центра комплектования, к которому приписано лицо. То есть выписку повесток „на колене“ юридически можно трактовать как подделку документов. Потому что они, как правило, уже подписаны руководителем, однако там нет данных личности. Это то же, что уведомление о подозрении сначала подписать у прокурора, а затем уже данные лица вписать. Это не отвечает принципам какого-либо процесса и вообще верховенства права», — сказал адвокат.

Что делать, если повестку выписали «на колене»? А что, если не прийти в военкомат?

По словам адвоката Алексея Носова, может сложиться ситуация, когда повестку выписывают в Западной Украине, а человек принадлежит к военкомату в Черновцах или Киеве. Тогда он может сказать, что хочет поехать туда и встать на учет, поскольку там его личное дело.

Или это офицер запаса, а офицеров запаса нельзя призвать без личного дела. Это можно сказать и после вручения повестки. В большинстве случаев сотрудники центров комплектации готовы говорить. Главное — не переходить границу, не предлагать деньги. На это сейчас никто не пойдет", — отметил Алексей Носов. Адвокат также подчеркнул — ни он лично, ни юридическая компания «Миллер» не поддерживают уклонение от мобилизации.

Носов напомнил, что за это тоже предусмотрена ответственность. Если человек не придет в военкомат после вручения повестки, за это есть административный штраф от 1500 до 3400 гривен. Если человек пришел, прошел медкомиссию, он был признан пригодным, и он потом уже не пришел с вещами на сборы — это уже уголовная ответственность.

«Даже если повестка выписана незаконно, это юридический факт. И если человек на этот факт не реагирует, есть риски, что его действия будут трактоваться как нарушения. Это только риск, а не гарантированная ситуация. Большая вероятность с учетом нашего опыта, что на следующий день к человеку снова придут и физически попробуют посадить в автобус. Такие действия незаконны, — отметил адвокат.



Могут ли отправить на передовую без боевого опыта и без прохождения учений?

Упомянутый выше собеседник НВ на условиях анонимности рассказал, что он и другие мужчины после выписанных им повесток в ужгородском хостеле спокойно пошли в военкомат, понимая, что не являются резервистами первого, второго, даже третьего эшелона.

Там они прошли медосмотр. Наш собеседник вернулся в хостел и собрал вещи. Его с другими мобилизованными без боевого опыта отправили в учебный центр, где мужчины провели до 5 дней. «Там были учения. Это было несколько дней. По факту я держал автомат минут 20, выстрелял 15 патронов. В другое время мы научились собирать, разбирать автомат и держать его. И все», — объяснил мужчина.

На пятый день пребывания нашего собеседника в учебном центре, оккупанты нанесли по нему удар. Поэтому военных решили эвакуировать. Нашего собеседника с другими мобилизованными отвезли на вокзал, посадили на поезд и увезли в неизвестном направлении. Из соображений безопасности НВ не будет указывать маршрут, по которому доставляли мобилизованных. В то же время, по подтвержденным данным, они были переброшены в Донецкую область. Наш собеседник объяснил, что самое большое возражение вызвало то, что ребят без боевого опыта и соответствующих навыков могут отправить на первую линию обороны. Тем временем номера горячей линии Министерства обороны, созданные для таких случаев, не отвечали.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач подтвердил, что после удара по одной из учебных частей военные были эвакуированы. В то же время, по словам чиновника, ребята не находятся на «нуле» и не будут без учебы. «Их увели в тыловой район. С ними сейчас запланирована подготовка. Можно сказать, что для них она еще не началась. Для них создадим группы инструкторов. Будут с ними проводить занятия», — сказал Горбач.

Вот так все и было. По последним данным НВ, часть ребят из подразделения, о котором идет речь, уже перенаправили на обучение в другую область, другую часть — перенаправят в ближайшее время.

Адвокат Алексей Носов считает, что отправка неподготовленных бойцов на фронт является серьезным нарушением. «Но наш уголовный кодекс не был рассчитан на полномасштабную войну. Поэтому прямая ответственность за отправку неподготовленных лиц на фронт не предусмотрена. Это может квалифицироваться по-разному, как самоуправство и подобные вещи, но этот вопрос требует доработки на законодательном уровне». Также «лицо, не прошедшее такую подготовку, может подставить под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других людей», — пояснил адвокат.

Куда сообщать о нарушении?

Если человека без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, нужно сообщить об этом на телефоны горячей линии:

0−800−500−410

0−800−500−442

044−454−44−99

При этом следует назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую его направили. Однако, по данным НВ, указанные номера перегружены. Как сообщил Роман Горбач, в Минобороны знают об этом.

«Сейчас будет новая система колл-центров. Будут номера только для самих родственников или военнослужащих», — сказал он.

У меня «белый билет», но повестку все равно выписали. Это законно?

Все зависит от категории так называемого белого билета. Собеседник НВ Сергей Кваша сообщил, что показывал сотрудникам военкомата «белый билет», однако его все равно вызвали в военкомат и отправили на медобследование. У мужчины вентральная грыжа, разорванные мышцы правой руки, плохое зрение и зубы.

«Меня больше всего беспокоила рука. У меня мышцы оторваны, плечо болит, руку не могу сгибать. Хирург сказал, что это все фигня. Я сказал, что у меня грыжа. Хирург ответил, что потом можно будет сходить в больницу, сделать операцию… Я сказал, что не знаю, что делать, если меня заберут, потому что утром, когда я просыпаюсь, я вообще не могу использовать руку, не могу даже поднять чайник… Мне наконец. дали бумажку и сказали идти с ней в кабинет. Там стали выписывать повестку. Оказалось, что врачи написали, что я здоров», — объяснил мужчина. Он добавил, что никакие медицинские документы в военкомат с собой не брал. «Я даже не думал, что они могут понадобиться. Я думал, что если у меня белый билет, никаких дополнительных вопросов не будет», — сказал мужчина.

Сергей попросил отсрочить призыв. За это время пытается оспорить решение врачей. Сейчас ситуация с его призывом в подвешенном состоянии.

«Белый билет» — это, фактически, категория годности гражданина в зависимости от вида и степени заболевания.

«В» — призывник ограниченно пригодный ( в мирное время он просто состоит на военном учете. «Г» — призывник временно не годен ( категория выдается в случае обострений хронических заболеваний, хирургических вмешательств и др.) «Д» — призывник не пригоден к военной службе навсегда и полностью освобождается от призыва.



Наш собеседник не знает, к какой именно категории принадлежит его «белый билет».



По словам майора Сергея Журавля, сейчас категория людей, которые непригодны в связи со снятием с военного учета, в пределах мобилизации не призывается. Все остальные — в военное время могут быть призваны. То есть если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы полное право имеем его призывать", — сказал Сергей Журавель.



Адвокат Алексей Носов подтверждает это. По его словам, сейчас во время военного положения действительно существует только два типа белых билетов — пригодный или непригодный.

«Если лицо было ограниченно пригодным, то у него сейчас нет ограничений. По закону ее роль будет не на передовой, а в штабе, например. Эти белые билеты „ограниченно пригодный“ сейчас не работают», — отметил адвокат. В то же время он добавил, что есть случаи, когда «белые билеты» людей, вообще не пригодных к призыву в военкоматах, просто не воспринимают, заставляя проходить врачебную комиссию. «Это злоупотребление правами. Это нужно обжаловать, обращаясь в полицию и Минобороны», — отметил Носов.

После эвакуации из горячей точки у меня нет документов, подтверждающих мою непригодность. Что делать?

В таких случаях, если повестка уже выписана, адвокат Алексей Носов советует идти к руководителю центра комплектации, объяснять ситуацию и просить время на сбор документов для подтверждения своего статуса. «Есть случаи, когда дают до 10 дней. В западных областях работает сейчас почти все, даже центры предоставления админуслуг. За это время можно восстановить документы или как-то собрать их самостоятельно или с юристами», — отметил Носов.

У меня есть документы, подтверждающие мою непригодность, но повестку выписали все равно. Почему?

Центр комплектации города Хуст Закарпатской области мобилизовал всех работников производственного цеха деревообрабатывающего завода «Wood international», несмотря на наличие инвалидности и троих детей. Этот факт подтвердила НВ владелица предприятия Виктория Алексович. По ее словам, впоследствии двоих мужчин с инвалидностью и отца троих детей отпустили. Однако Виктория Алексович связывает это с оглаской, а не с тем, что они предоставили в военкомате соответствующие документы, подтверждающие их статус.

«28 февраля мы получили повестку на 6 человек. Без всякого слова на следующий день все с вещами и документами приступили к мобилизации. Мы прекрасно понимаем, что у нас война и каждый должен чем-нибудь жертвовать. В понедельник к нам второй раз является военкомат и всех находившихся на работе мужчин погрузили в автобус и повезли в военкомат, раздали им повестки и сказали быть на следующий день на 10 утра вместе с вещами. Во вторник все пришли в военкомат с документами. Причем у нас есть человек со слуховым аппаратом, который не слышит. В военкомате говорили ему, что он симулирует. У нас есть один астматик. Есть мужчина, у которого жена онкобольная. В военкомате сказали, что их это не интересует. Вечером вышла статья в СМИ, и после этого отпустили слабослышащего и отца троих детей. Также отец троих детей после того три дня носил документы, ему не верили, что это его дети. Если бы не огласка, думаю, никого бы не отпустили», — рассказала Виктория Алексович.

Начальник пресс-службы Закарпатского областного терцентра Андрей Акимов отметил, что не в курсе этой ситуации, но прокомментировал ее так: «Если выяснилось, что есть основания для непрохождения ими военной службы и их отпустили, то в чем вопрос тогда?».

Он добавил, что ответственность за предоставление актуальных данных о своем статусе несет не военкомат, а каждый человек персонально. Почему так происходит? Люди по 10−15 лет игнорировали требования законодательства. Все граждане обязаны сообщать территориальным центрам комплектования об изменениях в своем семейном состоянии и об изменениях в своем здоровье. То есть, если у человека родились дети, он должен сообщить об этом. Если человек получил инвалидность, он приходит и просит внести изменения в его учетное дело. Никто этого не делает, а потом они удивляются, что их вносят в территориальные центры комплектации. Они говорят: «Да у меня инвалидность». А откуда мы это должны знать? У нас есть списки. Есть условно Иванов Иван Иванович. Данных никаких о нем нет, кроме того, что он встал на учет когда-то, когда был школьником. У нас есть информация, что он работает там-то и там-то. Конечно, за ним идут. Почему не пришел? Приводят в ТЦК и начинают разбираться. Если у него есть документальные подтверждения, что он имеет право на отсрочку от мобилизации, ему ее предоставляют. Вот и все", — отметил Андрей Акимов.

Майор Сергей Журавель считает, что люди не осведомлены о том, что идя в военкомат, чтобы встать на учет, нужно взять с собой все необходимые документы.

«Я сталкивался с таким: человека отправили служить, прослужив 23 дня, он узнает, что из-за того, что у него трое маленьких детей, он не подлежит мобилизации. И нам придется отрабатывать процедуру его увольнения… У нас столько (мало — Ред.) людей, что никто не будет проводить эту разъяснительную работу на входе в военкомат», — отметил Журавель.

В то же время адвокат Алексей Носов утверждает — если документы, доказывающие статус человека, им были поданы, но его все равно призывают, он может не приходить в военкомат. Но в таком случае нужно быть готовым доказывать свой статус документально.

«Нужно обращаться в полицию и Минобороны, просить дать разъяснение, каким образом проходить военную службу с учетом подтверждаемого документами статуса. Скандалить в военкомате — нет смысла, лучше доказывать документально. Но в большинстве случаев они нормально к этому относятся, если есть документы», — отметил Носов.



Что делать бизнесу, если излишнее количество работников призывают?

Владелец ООО «Wood international», расположенного в городе Хуст, Виктория Алексович объяснила НВ, что сейчас, после мобилизации практически всех сотрудников, предприятие осталось без «рабочих рук». «Всем мобилизованным мы обязаны сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату. Уволить или сократить никого мы не имеем права», — пояснила она, добавив, что нанять новых людей сейчас нет возможности — все сотрудники завода проходили длительное обучение.

«Поскольку мы должны содержать всех людей, а это 1,5 млн гривен ежемесячно, у нас такой возможности, не работая, нет. То есть мы доделываем, что можем и замораживаем или ликвидируем предприятие», — отметила Алексович. Последний шанс, по ее словам, — процедура резервирования сотрудников. «Мы направили на Министерство экономики письмо с просьбой резервирования, такой шанс есть», — отметила Виктория Алексович.

Бронирование военнообязанных — это предоставление им отсрочки от мобилизации. Ведь при ведении военных действий должна работать экономика.

По словам адвоката Алексея Носова, «забронировать» сотрудников возможно, если предприятие принадлежит к определенной законом категории. «Сейчас власть только не очень радостно реагирует на попытки резервирования ФЛП», — отметил адвокат. Он также добавил: «Мы радуемся, когда на Россию налагаются санкции. При этом мы сами на себя налагаем ограничения, призывая на фронт людей, вообще ничего общего с военным делом не имеющих и работать остается некому».



Схожая позиция — и у президента. «Чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь… Условие только одно — вы обеспечиваете нормально работу своего бизнеса в рамках закона Украины», — сказал Владимир Зеленский накануне, анонсируя дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны.

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