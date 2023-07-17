Невероятная атака. Почему новый удар по Крымскому мосту уже эффективнее и важнее, чем прошлогодний — эксперт

17 июля, 16:30
NV Премиум
Поделиться:
Российский военный корабль на фоне Крымского моста после удара 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российский военный корабль на фоне Крымского моста после удара 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Подрыв Крымского моста 17 июля является «беспрецедентным вкладом» в перспективу наступления ВСУ и уже дал более существенные результаты, чем прошлогодняя атака по мосту, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Об этом идет речь в его новой колонке на NV.

Мельник обращает внимание, что на этот раз повреждения, похоже, более серьезные, чем были после предыдущей атаки, поскольку разрушение дорожного покрытия есть в обоих направлениях движения. «Если предыдущая атака, состоявшаяся 8 октября 2022 года, привела к разрушению только одного шоссейного полотна и можно было использовать вторую часть в реверсном режиме, то сейчас очевидно, что на довольно длительный срок полностью будет заблокировано автомобильное сообщение», — прогнозирует эксперт.

Видео дня

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Крым Керченская переправа Керченский мост Деоккупация Крыма Крымский мост Мнение колумниста NV Война России против Украины Алексей Мельник

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X