Невероятная атака. Почему новый удар по Крымскому мосту уже эффективнее и важнее, чем прошлогодний — эксперт 17 июля, 16:30 NV Премиум Российский военный корабль на фоне Крымского моста после удара 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Подрыв Крымского моста 17 июля является «беспрецедентным вкладом» в перспективу наступления ВСУ и уже дал более существенные результаты, чем прошлогодняя атака по мосту, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Об этом идет речь в его новой колонке на NV.

Мельник обращает внимание, что на этот раз повреждения, похоже, более серьезные, чем были после предыдущей атаки, поскольку разрушение дорожного покрытия есть в обоих направлениях движения. «Если предыдущая атака, состоявшаяся 8 октября 2022 года, привела к разрушению только одного шоссейного полотна и можно было использовать вторую часть в реверсном режиме, то сейчас очевидно, что на довольно длительный срок полностью будет заблокировано автомобильное сообщение», — прогнозирует эксперт.

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