Взрывы на Крымском мосту: в соцсетях заявили, что во время атаки применили водные дроны 17 июля, 09:18 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы (Фото:https://t.me/breakingmash)

В понедельник, 17 июля, Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны, пока это основная версия.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В районе атаки возле 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров.

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Также российские паблики пишут, что в момент атаки в небе над Черным морем якобы «летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper».

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном событии», российские паблики пишут о взрывах и вероятном повреждении опоры моста.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.



8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».