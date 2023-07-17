Взрывы на Крымском мосту: в соцсетях заявили, что во время атаки применили водные дроны

17 июля, 09:18
Поделиться:
17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы (Фото:https://t.me/breakingmash)

17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы (Фото:https://t.me/breakingmash)

В понедельник, 17 июля, Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны, пока это основная версия.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В районе атаки возле 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров.

Видео дня

Также российские паблики пишут, что в момент атаки в небе над Черным морем якобы «летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper».

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном событии», российские паблики пишут о взрывах и вероятном повреждении опоры моста.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины.

8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Крымский мост Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X