Паника и отчаяние. Россияне в шоке от предложенного им альтернативного маршрута из Крыма после подрыва моста 18 июля, 07:15 Власти РФ предлагают гражданам добираться домой фактически через зону боевых действий (Фото:NV)

После подрыва незаконно построенного РФ моста через Керченский пролив застрявшие из-за этого в оккупированном Крыму россияне отчаянно пытаются найти способ покинуть полуостров.

Об этом свидетельствуют посты в их туристических чатах, обнародованные советником главы МВД Антоном Геращенко.

Дело в том, что российские власти не придумали ничего лучше, чем отправить своих граждан домой через временно захваченные территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, которые уже и без этого еле справляются с логистическими нагрузками из-за пролегающих там маршрутов снабжения ВС РФ.

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Фото: Скриншот/Twitter

При этом никаких гарантий безопасности кремлевский режим своему «глубинному народу» дать не может, поскольку данные регионы находятся фактически под огневым контролем ВСУ.

В связи с этим среди россиян, столь опрометчиво решивших отдохнуть в Крыму на фоне контрнаступления украинской армии, вспыхнула настоящая паника, которая в итоге вылилась в гневные посты в адрес властей РФ.

«После первого раза компетентные органы же клялись и божились, что простому люду бояться нечего. Что теперь боевые дельфины, медузы, креветки и планктон 50 часов в сутки охраняют мост», — жалуются сторонники захвата чужих территорий.

Фото: Gerashchenko_en/Twitter

При этом есть и те, кто возлагает вину за сложившуюся ситуацию, в том числе и на самих «туристов».

«Только вчера думал, каким же долбо*бом надо быть, чтобы сейчас в Крым ехать отдыхать. Ну теперь-то отдых точно запомнится, когда поедут домой через фронт. Нарушая пробками логистику наших военные, тупые пид*ры», — возмущаются так называемые «z-патриоты».

Фото: Gerashchenko_en/Twitter

Остальные же просто констатируют, что поездочка домой из Крыма для граждан РФ, вероятнее всего, обернется «дорожным адом».

Фото: Gerashchenko_en/Twitter

Фото: Gerashchenko_en/Twitter

Фото: Gerashchenko_en/Twitter

Фото: Gerashchenko_en/Twitter