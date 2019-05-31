Зеленский почуял зиму Сегодня, 19:02

Чем жила страна 31 мая 2019 года

Зеленский почуял зиму. Сегодня состоялось первое для президента Владимира Зеленского совещание в Совбезе. Его созвали после недавней аварии на шахте Лесная во Львовской области, где погибли двое горняков.

Президент констатировал, что два года назад на шахте Степная во Львовской области уже погибли восемь горняков, в апреле ушли из жизни 17 шахтеров на шахте Схидкарбон возле Луганска.

«Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали», — подчеркнул глава государства. Эти «корни» — безответственность, бесхозяйственность и коррупция.

«Цена вопроса очень велика — безопасность и благосостояние наших людей», — отметил Зеленский.

Президент также указал на другие проблемы в энергетической сфере. По его словам, после оккупации Донбасса добыча угля уменьшилась на 47%. Он также отметил отсутствие диверсификации источников энергоресурсов.

«Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, одним из обязательств Украины перед ЕС является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергорынков. С 1 июля должен заработать очередной этап реформы на рынке электроэнергии.

«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», — добавил он.

Следующее заседание, по словам секретаря Совбеза Александра Данилюка, посвятят «проблемам на востоке — войне»…

На нынешнем заседании присутствовало множество людей, включая недоотставленного премьера Владимира Гройсмана, спикера Рады Андрея Парубия и министров. Но были там и новые кадры, появившиеся вместо прежних…

Зеленский и кадры. Президент Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совбеза.

В частности, он ввел в состав СНБО: первого замглавы СБУ Ивана Баканова, главу АП Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка, министра финансов Оксану Маркарову, заместителя главы АП Вадима Пристайко, заместителя главы АП Руслана Рябошапку, начальника Генштаба Руслана Хомчака.

И вывел: экс-главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря Совбеза Александра Турчинова, а также еще пару «бывших» — Виктора Муженко и Юрия Стеця.

А еще Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Госпогранслужбы. И отправил на отдых начальника главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.

Кроме того, президент отстранил от должности главу Коростенской райгосадминистрации Житомирской области Сергея Дмитрука. Но уже не в рамках очистки власти от людей ушедшей властной команды, а за взятку: 23 апреля правоохранители задержали Дмитрука во время получения мзды общей суммой в $1,5 тыс. за выделение двух земельных участков.

Президенту еще много чего пришлось сегодня делать…

Если ЗеДруг оказался вдруг. В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии Квартал 95 Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью Детектор Медиа.

«Он выразил исключительно собственное мнение. Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента», — заявили в пресс-службе АП.

В интервью Шефир назвал президента РФ Владимира Путина «умным человеком», с которой можно договориться. Он также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.

Шефир считает, что закон о языке нужно отменить, а квоты — пересмотреть. И это, мол, «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

Борис Шефир — брат Сергея Шефира, первого помощника президента Зеленского (и совладелец Квартала наравне с главой государства и своим братом).

Не только Шефиром жил президент…

Дал три месяца. Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

Обсудили предложения по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

«Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

По словам Зеленского, наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

Ранее секретарь Совбеза Александр Данилюк заявил, что НАБУ и САП должны продемонстрировать результат. В противном случае руководство ведомств ждет «перезагрузка».

Сегодня Зеленский еще и высказал (во время встречи с министрами иностранных дел Швеции и Польши) надежду на продление Европой санкций против РФ, — «пока украинские территории не будут возвращены полностью»…

А утро глава государства начал с того, что запилил селфи, — опубликовал фото тренировки в спортзале его Администрации на улице Банковой. «На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал он. Вместе с Зеленским тренировался глава АП Андрей Богдан…

Пора вспомнить о тех, кого на Банковой уже не было: сегодня прошел съезд обновленной партии Петра Порошенко. И вот его результаты…

Порошенко по-европейски солидаризировался. Пятый президент Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность (ЕвСол). Именно так теперь называется переименованный и фейслифтуемый Блок Петра Порошенко Солидарность.

Решение по экс-президенту принял съезд партии.

«Спасибо за избрание председателем партии Европейская солидарность. Формально в нее вступил только вчера, а на самом деле — мы одна команда еще с 2014-го, самого тяжелого в новейшей истории Украины года», — заявил Порошенко.

А действующий депутат БПП Сергей Березенко возглавил избирательный штаб ЕвСол. Но при этом заявил, что будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу.

Стоит напомнить, что эксперты и некоторые правоохранители подозревают Березенко в причастности к организации предвыборных «схем» по «привлечению электората». А еще у этого парламентария был собственный кабинет в Администрации президента Порошенко.

Еще на съезде ЕвСол в обновленную партию вступила вице-спикер ВР Ирина Геращенко (попала в Раду по квоте БПП).

В том же ЕвСол оказался и ее непосредственный парламентский руководитель — спикер Андрей Парубий (в нынешнем созыве ВР он оказался как один из членов Народного фронта Арсения Яценюка).

Необходимое уточнение: по данным социологов, партия Порошенко на сегодня имеет поддержку примерно 10% респондентов, и это третий результат после Слуги народа Зеленского и Оппоплатформы Рабиновича-Бойко.

И еще одна политическая новость из разряда «да неужели?»…

Гордон нашел себя в политике. Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба партии Сила и Честь (СиЧ).

Об этом написал в ФБ ее лидер, бывший глава СБУ Игорь Смешко.

При этом Смешко заверил, что баллотироваться в Верховную Раду Гордон не будет.

«Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста», — добавил экс-глава СБУ.

Гордон был тем человеком, которые едва ли не в одиночку обеспечил Смешко на президентских выборах раскрутку, узнаваемость и 6% голосов.

Сейчас у партии СиЧ ровно такой же уровень поддержки — 6%.

Но не все хотят быть политиками…

Аваков будет вне игры. Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет принимать участия во внеочередных парламентских выборах.

Об этом министр написал в Facebook.

«Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины», — написал министр.

Когда-то он был представителем Народного фронта…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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