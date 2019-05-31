Парубий решил баллотироваться в Раду 31 мая, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Ирина Хобта/Facebook Андрей Парубий Ирина Хобта/Facebook

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об участии во внеочередных парламентских выборах вместе с «командой единомышленников».

Об этом он заявил на съезде партии Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

«Конечно, я иду на эти парламентские выборы, я иду с командой единомышленников, с которой мы работали все эти годы вместе в парламенте и вне парламента», — сказал Парубий.

По его словам, команда Европейской солидарности будет защищать украинские ценности и вести Украину в ЕС и НАТО.

Напомним, 24 мая учредительный съезд Блока Петра Порошенко Солидарность принял решение об изменении названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

31 мая на съезде партии ее возглавил Порошенко. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также присоединилась к Европейской солидарности.

Согласно последним данным соцопросов, партию бывшего главы украинского государства готовы поддержать 9,9% украинцев.