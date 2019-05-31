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На следующем заседании СНБО обсудят проблемы Донбасса — Данилюк

31 мая, 18:13
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На следующем заседании СНБО обсудят проблемы Донбасса — Данилюк - фото

пресс-служба президента

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Он отметил, что это будет первое полноценное заседание СНБО, поскольку сегодня в СНБО состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности.

«Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке — войне… А через одно — проблемам в сфере энергетики», — сообщил Данилюк.

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский провел первое заседание СНБО, созванное из-за проблем в сфере энергетики.

Во время совещания обсудили проблемы угольной отрасли и риски внедрения новой модели рынка электроэнергии. Решения СНБО планируют принять через две недели.

Теги:   Деоккупация Донбасса Операция Объединенных сил на Донбассе Александр Данилюк СНБО

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