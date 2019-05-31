Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Ульяна Супрун
Как бросить курить
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

АП отреагировала на резонансные заявления совладельца Квартала 95 Шефира

31 мая, 13:15
Цей матеріал також доступний українською
АП отреагировала на резонансные заявления совладельца Квартала 95 Шефира - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии Квартал 95 Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью Детектор Медиа.

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Україна.

«Он выразил исключительно собственное мнение. Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента», — заявили в пресс-службе.

Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии Слуга народа — так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

Читайте также:

Земля под вами будет гореть: реакция политиков на желание бизнес-партнера Зеленского отменить языковой закон

«С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства», — уточнили в пресс-службе президента.

30 мая издание Детектор медиа обнародовало интервью, в котором Шефир сделал несколько громких заявлений.

Он назвал президента РФ Владимира Путина «умным человеком», с которой можно договориться, а также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.

Шефир считает, что закон о языке нужно отменить, а квоты — пересмотреть. По мнению Шефира, это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

Читайте также:
 Зеленский не смешной. Интервью с совладельцем Квартала-95 в одном абзаце

Теги:   Администрация президента Украины Борис Шефир Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 01:26

img
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы
События

Сегодня, 14:01

img
В Харькове устроили протестную акцию перед зданием, где будет проходить съезд партии Кернеса и Труханова
Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль

ТОП 3

Политика

Вчера, 08:14

img
Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров
9416
Политика

Сегодня, 19:22

img
Кернес хочет прямые переговоры с Россией: В первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга
7221
Политика

Вчера, 08:16

img
Коллективный президент. Кто помогает принимать решения Владимиру Зеленскому
6908