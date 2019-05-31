АП отреагировала на резонансные заявления совладельца Квартала 95 Шефира 31 мая, 13:15 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии Квартал 95 Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью Детектор Медиа.

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Україна.

«Он выразил исключительно собственное мнение. Эта мысль не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента», — заявили в пресс-службе.

Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии Слуга народа — так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

«С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства», — уточнили в пресс-службе президента.

30 мая издание Детектор медиа обнародовало интервью, в котором Шефир сделал несколько громких заявлений.

Он назвал президента РФ Владимира Путина «умным человеком», с которой можно договориться, а также критически высказался о языковом законе и квотах для украинского языка.

Шефир считает, что закон о языке нужно отменить, а квоты — пересмотреть. По мнению Шефира, это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».