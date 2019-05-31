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Зеленский встретился с главами НАБУ и САП: У вас три месяца, чтобы показать результат

31 мая, 12:50
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Зеленский встретился с главами НАБУ и САП: У вас три месяца, чтобы показать результат - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский и руководители антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

«Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность», — сообщили в пресс-службе.

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Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

По словам Зеленского, наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Ранее Александр Данилюк заявил, что НАБУ и САП должны продемонстрировать результат.

В противном случае, по словам Данилюка, руководство ведомства ждет «перезагрузка».

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Теги:   НАБУ САП Владимир Зеленский

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