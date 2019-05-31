Зеленский встретился с главами НАБУ и САП: У вас три месяца, чтобы показать результат 31 мая, 12:50 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и руководители антикоррупционных органов пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

«Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность», — сообщили в пресс-службе.

Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

По словам Зеленского, наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Ранее Александр Данилюк заявил, что НАБУ и САП должны продемонстрировать результат.

В противном случае, по словам Данилюка, руководство ведомства ждет «перезагрузка».