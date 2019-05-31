Зеленский встретился с главами НАБУ и САП: У вас три месяца, чтобы показать результат
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.
«Владимир Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность», — сообщили в пресс-службе.
Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.
По словам Зеленского, наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.
Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.
Ранее Александр Данилюк заявил, что НАБУ и САП должны продемонстрировать результат.
В противном случае, по словам Данилюка, руководство ведомства ждет «перезагрузка».