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Зеленский сменил состав СНБО — указ

31 мая, 15:01
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Зеленский сменил состав СНБО — указ - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета назбезопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе президента № 340/2019.

В частности, Зеленский ввел в состав СНБО:

Первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу АП Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка, министра финансов Оксану Маркарову, заместителя главы АП Вадима Пристайко, заместителя главы АП Руслана Рябошапку, начальника Генштаба Руслана Хомчака.

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Главой Совбеза является президент Зеленский.

Из состава СНБО были выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги:   Владимир Зеленский СНБО

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