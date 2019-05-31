Глава штаба Европейской солидарности Березенко будет баллотироваться по мажоритарному округу 31 мая, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Сергій Березенко/Facebook Сергей Березенко Сергій Березенко/Facebook

Нардеп Сергей Березенко возглавит избирательный штаб партии Европейская солидарность и будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, Березенко подтвердил свое назначение главой предвыборного штаба, но его кандидатуры не будет в партийных списках.

По словам Березенко, он будет баллотироваться по мажоритарному округу.

Нардеп добавил, что выдвижение кандидатов в народные депутаты от «ЕС» состоится 6 или 7 июня.

24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

30 мая членом «ЕС» стал пятый президент Петр Порошенко.

Съезд партии Европейская солидарность в рамках подготовки к выборам в Верховную Раду состоится 31 мая.