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Глава штаба Европейской солидарности Березенко будет баллотироваться по мажоритарному округу

31 мая, 14:05
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Глава штаба Европейской солидарности Березенко будет баллотироваться по мажоритарному округу - фото

Сергій Березенко/Facebook

Сергей Березенко

Нардеп Сергей Березенко возглавит избирательный штаб партии Европейская солидарность и будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, Березенко подтвердил свое назначение главой предвыборного штаба, но его кандидатуры не будет в партийных списках.

По словам Березенко, он будет баллотироваться по мажоритарному округу.

Нардеп добавил, что выдвижение кандидатов в народные депутаты от «ЕС» состоится 6 или 7 июня.

24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

30 мая членом «ЕС» стал пятый президент Петр Порошенко.

Съезд партии Европейская солидарность в рамках подготовки к выборам в Верховную Раду состоится 31 мая.

Теги:   партия Европейская Солидарность Сергей Березенко

Спецтема   Выборы в Раду

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