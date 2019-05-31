Глава штаба Европейской солидарности Березенко будет баллотироваться по мажоритарному округу
Нардеп Сергей Березенко возглавит избирательный штаб партии Европейская солидарность и будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, Березенко подтвердил свое назначение главой предвыборного штаба, но его кандидатуры не будет в партийных списках.
По словам Березенко, он будет баллотироваться по мажоритарному округу.
Нардеп добавил, что выдвижение кандидатов в народные депутаты от «ЕС» состоится 6 или 7 июня.
24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.
30 мая членом «ЕС» стал пятый президент Петр Порошенко.
Съезд партии Европейская солидарность в рамках подготовки к выборам в Верховную Раду состоится 31 мая.