Гантели не украли. Зеленский показал, как тренируется в зале на Банковой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото тренировки в спортзале его Администрации на улице Банковой.
«На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал он.
На фото вместе с Зеленским тренируется и глава АП Андрей Богдан.
Своим комментарием новоизбранный президент намекнул на ситуацию с исчезновением техники из ситуационной комнаты АП после ухода из здания команды его предшественника Петра Порошенко.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что исчезла техника и серверы, на которых хранились секретные данные.
После этого пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги экс-президента и соответственно возвращена арендодателю.