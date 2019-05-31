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Гантели не украли. Зеленский показал, как тренируется в зале на Банковой

31 мая, 09:58
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Гантели не украли. Зеленский показал, как тренируется в зале на Банковой - фото

Владимира Зеленский/Facebook

Зеленский опубликовал фото с главой АП

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото тренировки в спортзале его Администрации на улице Банковой.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал он.

На фото вместе с Зеленским тренируется и глава АП Андрей Богдан.

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Своим комментарием новоизбранный президент намекнул на ситуацию с исчезновением техники из ситуационной комнаты АП после ухода из здания команды его предшественника Петра Порошенко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что исчезла техника и серверы, на которых хранились секретные данные.

После этого пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги экс-президента и соответственно возвращена арендодателю.

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Теги:   Спорт Банковая Администрация президента Украины Владимир Зеленский

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