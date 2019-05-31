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«Зима близко». В АП подвели итоги первого заседания СНБО с участием Зеленского

31 мая, 17:21
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«Зима близко». В АП подвели итоги первого заседания СНБО с участием Зеленского - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский

Решения Совета национальной безопасности и обороны, созванного из-за проблем в сфере энергетики, примут через две недели.

Об этом сообщили в пресс-службе президента после совещания СНБО, которое впервые провел новый президент Владимир Зеленский.

СНБО созвали после аварии на шахте Лесная во Львовской области, где погибли двое горняков.

Зеленский констатировал, что два года назад на шахте Степная во Львовской области погибли восемь горняков, в апреле погибли 17 шахтеров на шахте Схидкарбон возле Луганска.

«Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали», — подчеркнул он.

По словам президента, проблемы в угольной отрасли возникают из-за «безответственности, бесхозяйственности и коррупции»

«Цена вопроса очень велика — безопасность и благосостояние наших людей», — отметил Зеленский.

Президент также указал на другие проблемы в энергетической сфере. По его словам, после оккупации Донбасса добыча угля уменьшилась на 47%. Он также отметил отсутствие диверсификации источников энергоресурсов.

«Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра — лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап на рынке электроэнергии.

«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», — добавил он.

Напомним, что заседание СНБО было посвящено широкому кругу проблем энергетической отрасли, в том числе введению новой модели рынка электроэнергии, проблемам угольной, газовой и ядерной отраслей.

Накануне Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации Объединенной энергетической системы из-за неготовности отрасли к введению новой модели рынка электроэнергии.

Теги:   СНБО Владимир Зеленский

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