Зеленский выступил за продление санкций против России 31 мая, 16:02 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Санкции будут действовать до деоккупации Донбасса и Крыма пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продление санкций против РФ до деоккупации всех украинских территорий.

Об этом он заявил во время переговоров с министрами иностранных дел Швеции и Польши.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продление — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский.

В свою очередь руководители МИД Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку территориальной целостности Украины, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также интеграции в Европейский Союз.

Ранее президент Зеленский во время встречи с делегацией США призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ.

В Кремле ответили, что курс на ужесточение антироссийских санкций не поможет команде президента Украины «решить проблемы» Донбасса.