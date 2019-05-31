Зеленский выступил за продление санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продление санкций против РФ до деоккупации всех украинских территорий.
Об этом он заявил во время переговоров с министрами иностранных дел Швеции и Польши.
«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продление — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский.
В свою очередь руководители МИД Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку территориальной целостности Украины, возвращения всех украинских пленных, незаконно захваченных Россией, а также интеграции в Европейский Союз.
Ранее президент Зеленский во время встречи с делегацией США призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ.
В Кремле ответили, что курс на ужесточение антироссийских санкций не поможет команде президента Украины «решить проблемы» Донбасса.