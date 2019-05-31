Поймали на взятке: Зеленский отстранил от должности главу Коростенской РГА
Президент Владимир Зеленский отстранил от должности председателя Коростенской райгосадминистрации Житомирской области Сергея Дмитрука.
Об этом сказано в распоряжении № 56/2019-рп от 31 мая.
Напомним, в Нацполиции сообщили, что 23 апреля правоохранители задержали председателя и начальника отдела Коростенской РГА во время получения взятки.
По информации правоохранителей, чиновники требовали 1500 долларов за выделение двух земельных участков. Средства получали в два этапа, что было зафиксировано.
Дмитрук и его подчиненный были задержаны во время получения и распределения второй части взятки в 800 долларов.
По факту вымогательства служащим взятки открыли уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК.
26 апреля Печерский районный суд Киева обоим задержанным избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.