Поймали на взятке: Зеленский отстранил от должности главу Коростенской РГА 31 мая, 16:40 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба полиции 23 апреля председателя Коростенской РГА задержали во время получения взятки Пресс-служба полиции

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности председателя Коростенской райгосадминистрации Житомирской области Сергея Дмитрука.

Об этом сказано в распоряжении № 56/2019-рп от 31 мая.

Напомним, в Нацполиции сообщили, что 23 апреля правоохранители задержали председателя и начальника отдела Коростенской РГА во время получения взятки.

По информации правоохранителей, чиновники требовали 1500 долларов за выделение двух земельных участков. Средства получали в два этапа, что было зафиксировано.

Дмитрук и его подчиненный были задержаны во время получения и распределения второй части взятки в 800 долларов.

По факту вымогательства служащим взятки открыли уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК.

26 апреля Печерский районный суд Киева обоим задержанным избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.