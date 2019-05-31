Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.
Об этом говорится в указе от 31 мая.
Другим указом Цигикал уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.
Напомним, генерал-лейтенант Петр Цигикал возглавиил Госпогранслужбу в 2017 году. До назначения на должность главы ведомства он занимал пост начальника департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.
Карьеру в погранвойсках начал в 1994 году.