Зеленский уволил главу Госпогранслужбы 31 мая, 16:28 Цей матеріал також доступний українською ГПСУ Петр Цигикал ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в указе от 31 мая.

Другим указом Цигикал уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Напомним, генерал-лейтенант Петр Цигикал возглавиил Госпогранслужбу в 2017 году. До назначения на должность главы ведомства он занимал пост начальника департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.

Карьеру в погранвойсках начал в 1994 году.