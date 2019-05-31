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Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

31 мая, 16:28
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Зеленский уволил главу Госпогранслужбы - фото

ГПСУ

Петр Цигикал

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в указе от 31 мая.

Другим указом Цигикал уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Напомним, генерал-лейтенант Петр Цигикал возглавиил Госпогранслужбу в 2017 году. До назначения на должность главы ведомства он занимал пост начальника департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.

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Карьеру в погранвойсках начал в 1994 году.

Теги:   Госпогранслужба Украины Петр Цигикал Владимир Зеленский

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