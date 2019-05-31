Предвыборный штаб партии Смешко возглавил Гордон
Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба партии Сила и Честь.
Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал у себя в Facebook ее лидер, бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
«Сегодня председателем нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель — Дмитрий Гордон», — написал он.
При этом Смешко заверил, что баллотироваться в Верховную Раду Гордон не будет.
«Сразу после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста», — добавил экс-глава СБУ.
Ранее Смешко опроверг какие-либо договоренности с украинским артистом Святославом Вакарчуком относительно парламентских выборов.