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Аваков не будет баллотироваться в народные депутаты

31 мая, 11:35
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Аваков не будет баллотироваться в народные депутаты - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет принимать участия во внеочередных парламентских выборах.

Об этом министр написал в Facebook.

«Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины», — написал министр.

По словам Авакова, МВД обеспечит законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей.

«Демократия — это, прежде всего, безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить», — написал министр.

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24 мая в Украине стартовала избирательная кампания в связи с досрочными парламентскими выборами, которые назначены на 21 июля.

Теги:   Парламентские выборы МВД Украины Арсен Аваков

Спецтема   Выборы в Раду

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