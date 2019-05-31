Аваков не будет баллотироваться в народные депутаты 31 мая, 11:35 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Арсен Аваков REUTERS/Gleb Garanich

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет принимать участия во внеочередных парламентских выборах.

Об этом министр написал в Facebook.

«Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины», — написал министр.

По словам Авакова, МВД обеспечит законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей.

«Демократия — это, прежде всего, безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить», — написал министр.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания в связи с досрочными парламентскими выборами, которые назначены на 21 июля.