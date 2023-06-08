Известный американский ведущий Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Глава МИД Кулеба назвал его «негодяем»

8 июня, 12:56
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Такер Карлсон (Фото:REUTERS/Lucas Jackson)

Такер Карлсон (Фото:REUTERS/Lucas Jackson)

Популярный пророссийский ведущий из США Такер Карлсон заявил в Twitter, что это Украина виновата в разрушении Каховской ГЭС. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его «негодяем».

После того как в апреле известный пропагандой теорий заговора ведущий ушел с телеканала Fox News, он запустил в соцсети свое шоу. Первый эпизод Карлсон опубликовал 7 июня.

Видео дня

В десятиминутном видео, где есть много манипуляций и искажений, он заявил, что это украинские военные взорвали плотину Каховской ГЭС, не приведя никаких доказательств. Также ведущий высмеял президента Владимира Зеленского и сенатора-республиканца Линдси Грэма, который поддерживает Украину.

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Так выглядит один из затопленных районов Херсона на второй день после подрыва россиянами Каховской ГЭС. 7 мая 2023 года (Фото:AP Photo/Libkos) Когда вода стала бедой. Фото ведущих мировых агентств из Херсонской области после российского теракта на Каховской ГЭС

Эпизод начал стремительно набирать просмотры. По состоянию на день четверга, 8 июня, его посмотрели уже более 100 миллионов пользователей. Среди тех, кто распространил это видео, — владелец Twitter Илон Маск, консервативные американские блогеры с миллионной аудиторией, представитель России в ООН Дмитрий Полянский.

«Карлсон — это просто негодяй и украинофоб. Он будет и дальше делать эту свою грязную работу. К сожалению, его можно остановить только, наверное, какими-то большими судебными штрафами за распространение лжи. Но это отдельный процесс», — заявил Дмитрий Кулеба в эфире Сніданку з 1+1, реагируя на заявления американца.

Ранее глава МИД раскритиковал то, как некоторые ведущие западные СМИ освещают подрыв россиянами Каховской ГЭС, ставя в один ряд факты и российскую пропаганду и намекая на возможную причастность Украины к катастрофе.

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Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

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По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Пропаганда Ведущий Дмитрий Кулеба Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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