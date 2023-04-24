С канала Fox News уходит известный в США пророссийский ведущий Такер Карлсон 24 апреля, 21:37 Такер Карлсон (Фото:скриншот видео / Oliver Alexander / Twitter)

Правый американский ведущий Такер Карлсон уходит с телеканала Fox News. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канала.

Карлсон был ведущим популярного вечернего шоу Tucker Carlson Tonight, последний выпуск с ним вышел 21 апреля.



Как пишет CNN, ведущий известен своей радикальной риторикой и активно пропагандировал теории заговора, в частности, о вакцинах от COVID-19 и штурме Капитолия 6 января 2021 года (который он называл «провокацией» ФБР), а также ставил под сомнение легитимность президентских выборов в США 2020 года.

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Карлсон также транслировал стандартные фейки российской пропаганды, в частности, нарратив о том, что Украина якобы является «марионеткой» Запада, утверждал, что российский диктатор Путин «выигрывает» войну, и появлялся в эфирах кремлевских пропагандистских каналов. Детектор медиа называл его «американским Соловьевым».



CNN называет объявление об уходе Карлсона внезапным и пишет, что за неделю до этого Fox News урегулировала иск о клевете Dominion Voting Systems на 787,5 млн долларов, который касался распространения фейков о фальсификации выборов 2020 года.

По данным CNN, ведущий должен был стать одним из первых свидетелей Dominion в суде. Dominion получила доступ к личной переписке Карлсона, судя по которой, в частной жизни ведущий придерживался другого мнения. Так, он говорил, что «яро» ненавидит 45-го президента США Дональда Трампа и что его пребывание у власти было «катастрофой».

