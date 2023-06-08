Третьи сутки после подрыва Каховской ГЭС. Кинбурнская коса стала островом, США указали на ответственность РФ за трагедию на юге Украины 8 июня, 08:00 Масштабы подтопления в оккупированном селе Корсунка, левый берег Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Четверг, 8 июня — третьи сутки гуманитарной и экологической катастрофы на юге Украины, спровоцированной военным преступлением россиян — уничтожением Каховской ГЭС.



Накануне вечером МВД сообщило, что повышение уровня воды — в частности в районе Херсона — все еще фиксируется, однако темпы его снизились. Специалисты надеются, что вскоре уровень воды начнет постепенно спадать.

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На правом берегу Днепра подтоплено всего 20 населенных пунктов, из них эвакуировали более 1900 человек, среди которых более сотни детей. Наихудшей остается ситуация на оккупированном левобережье, где вчера стало известно о первых погибших в результате уничтожения дамбы ГЭС и разлива Днепра, в частности в городе Олешки.

Владимир Зеленский резко раскритиковал крупные международные организации, заявив, что ООН и Красный Крест не помогают ликвидировать последствия подтопления Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС россиянами.

NV следит за главными событиями вокруг трагедии на юге Украины, вызванной россиянами.

Инфографика: NV

07:58 «Крыш домов не видно». Херсонская волонтерка рассказала о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС вода в херсонском районе Забалка поднялась настолько, что крыш на всех домах не видно, рассказала проживающая там херсонская волонтер Ольга Цилинко.



«Мы с двумя детьми потеряли все, что было вообще. Сначала вывозили собак, потом помогли одиноким соседям. Потом в десять часов начала подступать вода, убежали сами. Сейчас даже крыши на всех домах не видно. Спасатели уже плавали на лодках над одноэтажными домами. Чтобы вы понимали, насколько поднялся уровень воды», — сказала она 24 каналу.



07:20 Армия РФ была не готова к последствиям подрыва Каховской ГЭС: Генштаб рассказал, какие потери у оккупантов

Российские оккупанты были не готовы к последствиям подрыва ими Каховской ГЭС. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 июня.

Там рассказали, что, в частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-м армейском корпусе Вооруженных сил России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

06:10 Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несет Россия

Она подчеркнула, что трагедии не произошло бы, если бы российская армия не начала агрессию против Украины

«Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это трудное время», — сообщила пресс-секретарь Белого дома.



04:45 Национальная полиция Украины сообщила, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области подтоплены 16 населенных пунктов

Подтопления произошли в Баштанском районе — оттуда эвакуировали людей.



03:28 Зеленский заверил, что питьевой водой обеспечат регионы, которые зависят от Каховского водохранилища

«Отдельно я хочу отметить несколько вещей, которые важны для всей нашей страны, а особенно для людей в тех наших регионах, которые зависели от Каховского водохранилища… Питьевой водой всех обеспечим. Во всех областях, районах, городах и селах, где это необходимо. Где сейчас подвоз питьевой воды, будут сделаны все необходимые системы снабжения. Постоянство снабжения — это главный принцип», — заявил глава государства.



02:42 Кинбурнская коса временно стала островом из-за подрыва Каховской ГЭС

Южный лесной офис сообщил, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС Кинбурнская коса водой была отрезана от материка.

Сообщается, что в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком полностью затоплена. С Кинбурнской косы до материка наземным транспортом добраться уже невозможно.

01:14 Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что виновные в подрыве Каховской ГЭС обязательно будут привлечены к ответственности

«Канада солидарна с Украиной и готова и в дальнейшем оказывать помощь украинцам. Гражданские люди и критическая инфраструктура — незаконные цели войны, и мы удостоверимся в том, что ответственные за этот акт и другие возмутительные действия против суверенитета Украины предстанут перед правосудием за свои преступления», — заявила Жоли.