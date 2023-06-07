«Не успели забрать ничего». Как спасаются от воды херсонцы и как на левобережье оккупанты «бросили людей умирать» — рассказы из первых уст 7 июня, 16:01 Сюжет Жительница Херсона в затопленном городе, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

На вторые сутки после подрыва Каховской ГЭС россиянами уровень затопления в городах и селах ниже по течению Днепра, по оценкам специалистов, достигает пиковых отметок.

NV собрал рассказы жителей подконтрольного Украине правобережья и оккупированной части Херсонской области о трагедии и попытках спастись от последствий военного преступления России.

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«Вода прибывала бешеным потоком»: правый берег Днепра

По состоянию на утро 7 июня на правобережье Херсонской области, по данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, было затоплено почти 2 тыс. домов (1852 домовладения). В этой части области, подконтрольной украинским властям, к утру 7 июня эвакуировали почти 1,5 тыс. жителей (1457 человек), спасательные операции продолжаются. Именно сегодня вода начала подтапливать Белозерскую громаду Херсонской области, куда вчера еще не дошла.

Большую часть людей (1286 из всех эвакуированных) вывезли из района Корабел в городе Херсон.

В Херсонской ОГА прогнозируют, что до конца суток 7 июня вода в регионе поднимется еще на метр, достигнув пика затопления, а затем начнет спадать.

Херсон

Жительница Херсона и известная в городе волонтер Ольга Цилинко, проживающая в херсонском районе Забалка, рассказала на своей странице в Facebook об утраченном доме: «Мы с детьми потеряли все, чем жили. У детей срыв, мы о каждой ниточке заботились с ними вместе. Мы с детьми годами создавали свой рай, в котором было все!!! Спасти не успели: вывозили животных и одиноких пожилых соседок».

Район Забалка — один из самых низких в Херсоне, ниже него расположен только район Остров. Именно в Забалке было снято видео, где от массивного затопления на глазах людей разрушается один из домов.

По словам Цилинко, уже с 7 утра 6 июня местные жители пытались зарыть сточные коллекторы, через которые вода затапливала район, однако вручную сделать это было невозможно. К тому же после подрыва Каховской ГЭС район Забалка был затоплен не только водой, но и фекалиями, свидетельствует Цилинко. «Дома нашего района — а это около тысячи домовладений — не имели канализации, а выгребные ямы заполнились водой. В условиях летней жары это очень опасно», — отметила женщина в комментарии Радио Свобода.



Она также рассказала, что семья успела взять из дома лишь документы. За ними 6 июня вернулся 16-летний сын женщины. Он был шокирован, поскольку сначала вода подошла лишь ко двору их жилья, а позже парень увидел, что «в доме уже по пояс воды». «У него началась истерика, мол, мамочка, мы же все это с тобой делали, и теперь ничего не осталось!» — рассказала Ольга Цилинко.

Ее дочь сначала вывезла на машине животных семьи и нескольких пожилых соседок. "А потом уже поехали мы, но уже ничего не успели [забрать]. Вода очень быстро прибывала, за 15 минут реку затопило на 40 м», — вспоминает Цилинко. По ее словам, в районе Забалка на момент подрыва ГЭС оставались жить в основном пожилые люди, поскольку молодежь выехала раньше несколькими волнами, за время оккупации и более поздних обстрелов города.

Экс-сотрудница ГСЧС, писательница и жительница Херсона Елена Маляренко рассказала, что некоторые люди в Херсоне, у которых еще остались лодки, самостоятельно пытаются добираться до левого берега, чтобы спасать местных жителей.

«На левом берегу ситуация критическая. Олешки напротив нас покрыты водой: люди сидят на крышах. А лодки у нас конфисковали россияне, когда отходили в ноябре 2022 года. У нас очень трудно с плавсредствами, их практически нет. Те, кто спрятал плавсредства, сейчас занимаются самостоятельно эвакуацией людей», — сообщила Маляренко в эфире 1+1 в рамках телемарафона Єдині новини.

Женщина, которая ранее работала в ГСЧС, также критически оценила ход эвакуации в первые сутки после подрыва ГЭС. «Я в прошлом специалист по гражданской защите и, извините за такую оценку, эвакуация провалена. Если знали в три часа утра (6 июня — ред.), что такая трагедия произошла, в пять утра уже должны были работать по Херсону громкоговорители и начаться эвакуационные мероприятия. Они начались в девять: нам начали массово сообщать, что Херсон — под угрозой затопления», — пересказала события жительница Херсона.

Она также напомнила, что у половины жителей Херсона нет интернета, «поэтому выступление господина Прокудина — председателя ОВА, которое он озвучил по интернету в семь утра, услышала треть города». «Бабы и деды не слышали его пламенного обращения», — добавила Елена Маляренко.

Еще одна жительница Херсона, которую в ночь на 7 июня спасли из ее дома спасатели, рассказала команде Суспільного: «Мы даже не ожидали, что эта вода так быстро подойдет. До 15:00 вообще не так подступала. Мы на седьмом этаже сидели и думали: она не дойдет до нас». Женщина также рассказала, что спасатели эвакуировали их в спецмашину благодаря резиновой лодке, которую семья каждое лето брала с собой на море. Другую семейную пару специалисты ГСЧС спасли из затопленной машины.

А вот как еще один житель вспоминает о начале затопления Херсона 6 июня: «На причале началось с утра, на моих глазах вода поднялась на 80 см, начало топить сейфы, лодки, поэтому я бегом домой».

На этом видео, которое сняли журналисты Радио Свобода, жительница Херсона пытается спасти в затопленном доме своих животных и жалеет о потерянной библиотеке: «Книги, бесценные мои книги!» А другой житель города выносит самые необходимые вещи своей матери, не скрывая эмоций относительно оккупантов, которые взорвали Каховскую ГЭС: «Спасибо „братьям“ нашим, б*ть. Животные, с*ка! Матери 80 лет, и я должен таскать ее последние трусы и пододеяльники! Чтобы я их [российских оккупантов] завернул в эти пододеяльники!».

Другие районы правобережья Херсонской области

Жительница поселка Антоновка (входит в Херсонскую городскую громаду) Татьяна Ахтеменко рассказала Суспільному, что вода прибывала очень быстро, "бешеным потоком". «Было очень громко. Утки уже прямо по стадиону поплыли. Мы не могли проехать наверх», — говорит женщина.

В селе Тягинка Бериславской громады уровень воды начал подниматься в пять утра вторника, рассказал местный житель Денис, и быстро поднялся на два метра. «К обеду вода поднялась еще больше и продолжает быстро подниматься. Людей, у которых задело дома, вывозили правоохранители. В принципе в селе много пустых домов. Скорее всего, или где-то вывезут, или будут в пустых домах жить пока. Потому что полиция обходила и спрашивала, кто выезжает, кто нет», — рассказал мужчина Суспільному.

«[Остается] подниматься по этажам — их три»: оккупированное левобережье

Левобережье Днепра в Херсонской области из-за более низкого расположения и специфики рельефа еще больше пострадало из-за наводнения, спровоцированного военным преступлением РФ и подрывом ГЭС.

Еще 6 июня глава МВД Игорь Клименко сообщал, что именно на левом берегу Днепра расположены большинство из тех 80 населенных пунктов области, которые оказались в зоне риска затопления. Среди них не только села, но и такие города как Новая Каховка, Олешки, Голая Пристань.



Ситуацию больше всего осложняет то, что эта часть территории Херсонской области остается оккупированной, украинская власть не имеет возможности провести оттуда организованную эвакуацию. Тогда как местная оккупационная «администрация» с момента подрыва Каховской ГЭС преуменьшает последствия катастрофы, не ведет надлежащие эвакуационные мероприятия, а российские военные мешают местным жителям спасаться самостоятельно.

Журналист Андрей Цаплиенко 7 июня обнародовал письмо от подписчицы по имени Виктория, семья которой живет на левом берегу Херсонской области.



По ее словам, в оккупированных Олешках по состоянию на утро среды без воды оставался лишь центр города, поскольку является самым высоким районом. «По окраинам воды более трех метров, выездов из города нет. Пишут, что течение большое, на резиновых лодках опасно. Люди пытаются как-то организоваться для помощи другим, но нет плавсредств, также „асвабадители“ не пропускают людей. Также пишут в группах, что не пропускают на авто людей, которые вчера самостоятельной выехали в Раденск, Копани [поселки на левобережье Херсонской области]. Большая просьба поднимите тему спасения людей левого берега! Мои родители сидят там. У людей уже какой-то фатализм — будь что будет», — написала женщина.

В ночь на 7 июня в местных чатах Олешек люди также писали многочисленные посты с просьбами о помощи, сообщая о пожилых родственниках и семьях, которые из-за быстрого подъема воды были заблокированы на чердаках и крышах своих зданий.

По состоянию на середину дня 7 июня стало известно, что Олешки почти полностью оказались под водой. «Люди сидят на крышах домов. Лодок в городе нет. Комендантский час не отменяют. Геноцид», — сообщил глава Алешковской общины Евгений Рищук.

Ведущая телеканала СТБ Татьяна Высоцкая, которая родилась в Херсонской области, также привела проверенные, по ее словам, свидетельства нескольких людей, которые лично рассказали ей о ситуации на левобережье.

Вот цитата жителя Олешек по состоянию на вечер 6 июня: «Вода очень быстро прибывает. Отец вывел машину - вдруг что, завтра будут выезжать, но это максимум в Голую Пристань, никуда не впускают и не выпускают. Выйти пешком не вариант, везде вода. В больнице эвакуировали всех больных, она пустая, а работников не выпускают. Так разве что там сидеть, и постепенно подниматься по этажам — их три».

А вот свидетельство из села Кардашинка, которое приводит Высоцкая: «Уже затоплена. Мои знакомые сидят в магазине, не могут открыть дверь из-за потока воды, людей просто бросили умирать! Об этом надо кричать на весь мир!»



Еще один из эпизод из оккупированного города Олешки поразил соцсети. Украинский дрон обнаружил семью с ребенком, которая застряла на верхнем этаже дома и умоляла о помощи. Хотя добраться туда украинские защитники не могут, они смогли доставить людям питьевую воду с помощью квадрокоптера.



На еще одном видео из Олешек житель Херсонской области, который самостоятельно вывозит людей на лодке, рассказывает о своих вынужденных эвакуационных «миссиях» и комментирует уровень катастрофы в городе: «Вот наши дачи. Едем прямо по нашим дачам. Мрак просто, просто ужас. Столбы одни только торчат. Вон от дома только крышу видно. Стариков забрали, бедолаг, нашли еще двоих. И посмотрите, какое течение в Днепре, как несет бревна! Такая вот история. Дай нам, боже, добраться на ту сторону».