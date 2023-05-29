В РФ истерика из-за якобы слов сенатора Грэма об «удачной трате денег США на смерти россиян». Это вырванные из контекста несвязанные фразы 29 мая, 07:54 Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Американский сенатор Линдси Грэм, посетивший Киев, отверг критику России, где разразились истерикой из-за якобы его слов, что «смерти россиян — самая удачная трата денег США». Однако эти две фразы не стояли рядом и вырваны из контекста.

Об этом сообщает Reuters.

26 мая президент Владимир Зеленский опубликовал нарезку видео встречи с Грэмом. Он поблагодарил Вашингтон за военную помощь.

«Теперь вы свободны, — сказал Зеленский. — И мы будем».

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«А россияне умирают», — ответил сенатор и в следующем фрагменте добавил: Никогда так удачно мы не тратили деньги".

Кремль и российская пропаганда начали обвинять Грэма, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал возбудить против него дело из-за «русофобских высказываний». Спикер российского диктатора назвал слова американца «позором», в МИД РФ заявили, что «одна из „инвестиций“ США уже привела ко Второй мировой». Однако это отдельные две фразы, которые не стояли рядом.

Британское агенство приводит полный диалог Зеленского с американским сенатором.

Грэм начал с того, что сказал: сопротивление украинцев напоминает ему о героических страницах американской истории.

— Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели либо быть свободными, либо умереть.

— А теперь вы свободны. И мы тоже будем, — ответил президент Украины.

— А россияне умирают.

— Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории, — говорит Зеленский.

Фразу о том, как удачно США тратят деньги, Грэм сказал отдельно и в другом контексте. Также он прислал Reuters свою реакцию на заявления, которые звучали из Москвы.

«Как всегда, российская машина пропаганды упорно работает. Украина взяла на вооружение американскую мантру: живи свободно или умри. Для Соединенных Штатов помощь Украине в освобождении от российских военных преступников стала хорошей инвестицией», — заявил Грэм.

Отдельно он обратился к замглаве Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который в свойственной себе хамской манере назвал сенатора «старым дураком».

«Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне прекратили умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Но правда в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны», — добавил Грэм.