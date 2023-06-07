NV Премиум
Когда вода стала бедой. NV публикует фото ведущих мировых агентств о событиях последних дней на Херсонщине
7 июня, 17:42
В Херсоне и области продолжается эвакуация из затопленных районов после российского теракта на Каховской ГЭС. NV собрал подборку снимков с места событий от фотокорреспондентов REUTERS и AP.
Херсонка Татьяна стоит посреди своего затопленного дома, держа на руках двух домашних любимцев – Цацу и Чуню / Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Дворец культуры в оккупированной Новой Каховке неподалеку от взорванной россиянами Каховской ГЭС / Фото: Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS
Мужчина с велосипедом и собакой передвигается по затопленной улице Херсона / Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Спасатели буксируют лодку с эвакуированными жителями вдоль херсонских улиц, превратившихся в каналы / Фото: AP Photo/Libkos
Прибрежные районы Херсона ушли под воду / Фото: AP Photo/Libkos
Местная жительница наблюдает, как Днепр поглощает соседний дом / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
Полицейский, стоя по колено в воде, держит на руках эвакуированную женщину / Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
Через поврежденную дамбу вода из Каховского водохранилища продолжает спускаться по руслу Днепра, затапливая близлежащие поселения / Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS
Взяв с собой самое необходимое и прихватив домашних любимцев, жители Херсона покидают залитые водой дома / Фото: AP Photo/Libkos
Спасатели вывозят людей на лодках, нередко рискуя жизнью из-за обстрелов, которыми оккупанты продолжают терроризировать Херсон / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
В помощи по эвакуации особенно нуждаются люди с ограниченной мобильностью / Фото: AP Photo/Libkos
К спасательным мероприятиям приобщаются волонтеры и простые горожане / Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
На Херсонском вокзале десятки людей ожидают эвакуационного поезда в Николаев / Фото: REUTERS/Viktoriia Lakezina
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