Когда вода стала бедой. NV публикует фото ведущих мировых агентств о событиях последних дней на Херсонщине - фото
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Когда вода стала бедой. NV публикует фото ведущих мировых агентств о событиях последних дней на Херсонщине

7 июня, 17:42

В Херсоне и области продолжается эвакуация из затопленных районов после российского теракта на Каховской ГЭС. NV собрал подборку снимков с места событий от фотокорреспондентов REUTERS и AP.

Херсонка Татьяна стоит посреди своего затопленного дома, держа на руках двух домашних любимцев – Цацу и Чуню (Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Херсонка Татьяна стоит посреди своего затопленного дома, держа на руках двух домашних любимцев – Цацу и Чуню / Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Дворец культуры в оккупированной Новой Каховке неподалеку от взорванной россиянами Каховской ГЭС (Фото: Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Дворец культуры в оккупированной Новой Каховке неподалеку от взорванной россиянами Каховской ГЭС / Фото: Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS
Мужчина с велосипедом и собакой передвигается по затопленной улице Херсона (Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Мужчина с велосипедом и собакой передвигается по затопленной улице Херсона / Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Спасатели буксируют лодку с эвакуированными жителями вдоль херсонских улиц, превратившихся в каналы (Фото: AP Photo/Libkos)
Спасатели буксируют лодку с эвакуированными жителями вдоль херсонских улиц, превратившихся в каналы / Фото: AP Photo/Libkos
Прибрежные районы Херсона ушли под воду (Фото: AP Photo/Libkos)

Прибрежные районы Херсона ушли под воду / Фото: AP Photo/Libkos
Местная жительница наблюдает, как Днепр поглощает соседний дом (Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Местная жительница наблюдает, как Днепр поглощает соседний дом / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
Полицейский, стоя по колено в воде, держит на руках эвакуированную женщину (Фото: REUTERS/Ivan Antypenko)
Полицейский, стоя по колено в воде, держит на руках эвакуированную женщину / Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
Через поврежденную дамбу вода из Каховского водохранилища продолжает спускаться по руслу Днепра, затапливая близлежащие поселения (Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS)

Через поврежденную дамбу вода из Каховского водохранилища продолжает спускаться по руслу Днепра, затапливая близлежащие поселения / Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS
Взяв с собой самое необходимое и прихватив домашних любимцев, жители Херсона покидают залитые водой дома (Фото: AP Photo/Libkos)
Взяв с собой самое необходимое и прихватив домашних любимцев, жители Херсона покидают залитые водой дома / Фото: AP Photo/Libkos
Спасатели вывозят людей на лодках, нередко рискуя жизнью из-за обстрелов, которыми оккупанты продолжают терроризировать Херсон (Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Спасатели вывозят людей на лодках, нередко рискуя жизнью из-за обстрелов, которыми оккупанты продолжают терроризировать Херсон / Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
В помощи по эвакуации особенно нуждаются люди с ограниченной мобильностью (Фото: AP Photo/Libkos)
В помощи по эвакуации особенно нуждаются люди с ограниченной мобильностью / Фото: AP Photo/Libkos
К спасательным мероприятиям приобщаются волонтеры и простые горожане (Фото: REUTERS/Ivan Antypenko)
К спасательным мероприятиям приобщаются волонтеры и простые горожане / Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
На Херсонском вокзале десятки людей ожидают эвакуационного поезда в Николаев (Фото: REUTERS/Viktoriia Lakezina)
На Херсонском вокзале десятки людей ожидают эвакуационного поезда в Николаев / Фото: REUTERS/Viktoriia Lakezina
Редактор: Анна Павленко
Теги Эвакуация Херсон Затопление Новая Каховка Подрыв Каховской ГЭС

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