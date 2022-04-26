«Сбор пушечного мяса». Что могут означать взрывы в Приднестровье для войны в Украине 26 апреля, 18:11 Сюжет Цей матеріал також доступний українською За три дня до взрыва Россия заявила о возможности повторного вторжения в Молдову из-за «притеснения русскоязычного населения» (Фото:Пресс-центр МВД ПМР via Telegram)

НВ рассказывает, что об этом известно и как, по мнению украинских чиновников, это событие может отразиться на войне России против Украины.

Что известно о взрывах в Приднестровье и их контексте

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Российское пропагандистское агентство РИА Новости заявило, что из-за взрывов в здании «министерства госбезопасности» в соседних домах повреждены стекла.

Позже в тираспольском «министерстве» утверждали, что «по предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ». В сообщении говорилось, что на верхних этажах здания «министерства» выбиты окна, из помещений валит дым, но при этом никто не пострадал.

В Telegram-каналах также появилось фото предмета, похожего на отстрелянный тубус от гранатомета.

Примечательно, что за три дня до взрыва, 22 апреля, Россия заявила о возможности повторного вторжения в Молдову из-за «притеснения русскоязычного населения».

Об этом сказал заместитель командира войск Центрального военного округа России. По его словам, оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить «еще один выход в Приднестровье» из-за «фактов притеснения русскоговорящего населения».



Такой же повод стал официальным для вторжения армии РФ на территорию Украины в 2014 году и полномасштабной войны, которую развязали оккупанты в 2022 году.

Российские войска уже входили на территорию Молдовы в 1992 году, когда в стране шла война за Приднестровье между властями Молдовы и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой. К конфликту присоединилась и Россия, направив туда свои войска. Официальная Молдова даже жаловалась ООН на откровенную агрессию РФ. Активная фаза войны завершилась подписанием мирного соглашения, однако конфликт до сих пор не разрешен.

Еще 10 апреля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что Россия может готовить провокацию на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики, чтобы обвинить Украину в агрессии. Взрыв в Тирасполе был не единственным.

Утром 26 апреля пресс-центр «МВД ПМР» заявил о взрывах в поселке Маяк — в 6:40 и 7:05. В результате были выведены из строя две мощные антенны, транслировавшие радио РФ.

В тот же день «глава Приднестровья» Вадим Красносельский сообщил об установлении в непризнанной республике «красного уровня» террористической угрозы.

По его словам, в результате «террористической атаки» пострадала также воинская часть в районе села Парканы.

Кроме того, издание NewsMaker сообщило, что в некоторых Telegram-каналах появилась информация и о других взрывах в Приднестровье, в частности об атаке на тираспольский аэродром.

О взрыве на аэродроме в Тирасполе заявила также президент Молдовы Майя Санду.

«Есть информация о взрыве, но кто это сделал мы не знаем», — сказала она.



Реакция Молдовы

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие в Тирасполе взрывы — «повод для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями».

«В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации», — говорится также в сообщении.

Из-за инцидента 26 апреля на 13:00 президент Молдовы Майя Санду созвала внеочередное заседание Высшего совета безопасности страны.

«Наш анализ говорит о том, что существует напряженность между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Этот факт делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта», — заявила она на пресс-конференции по итогам этого заседания.

Санду также подчеркнула, что дестабилизация в Приднестровье несет риски для Молдовы.

Реакция Украины

Комментируя еще самые первые взрывы в Тирасполе 25 апреля, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сказал, что российские оккупанты идут на провокации, чтобы привлечь новые силы на фоне значительных потерь в Украине:

«Без мобилизации рашисты проигрывают однозначно. Им нужно свежее мясо. Поэтому нужно скормить рабам что-то об ужасной угрозе со стороны „неонацистов“. И т.н. „Приднестровская Молдавская Республика“ — то же самое. Провокация и мобилизация — сбор „пушечного мяса“», — заявил он.

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что взрывы в непризнанной Приднестровской республике — спланированная провокация российских спецслужб.

По данным украинской разведки, еще 22 апреля секретарь так называемой госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Приднестровья Вадим Шмаленко направил письмо главе Каменского района Владимира Бычкова. В письме шла речь о срочной подготовке данных о наличии и местоположении «защищенного пункта управления гражданской обороны города» и о том, что, если такого пункта нет, его нужно срочно создать.

"…Еще за три дня до инцидента руководители «ПМР» уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Очевидно, этот случай — один из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь «ПМР» к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", — заявили в ГУР.

В ведомстве также выразили мнение, что ФСБ РФ продолжит серию терактов на территории непризнанной Приднестровской республики.

Кроме того, 26 апреля представитель оперативного командования Юг полковник Владислав Назаров заявил, что в Одесской области распространяют фейки о намерении Украины нанести удар по непризнанному Приднестровью.

Ситуацию в непризнанном Приднестровье и Молдове прокомментировал также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Россия пытается дестабилизировать ситуацию в „ПРМ“ и намекает Молдове, чтобы ждала „гостей“. Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишенева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, должны работать как одна команда», — написал Подоляк на своей странице в Twitter 26 апреля.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона, что в Украине расценивают заявление РФ о намерении выйти к Приднестровью в Украине как начало активизации наступления на юге.

«Я хочу напомнить, что это — самый старый конфликт, который произошел на территории тогда еще Советского Союза, и он продолжается до настоящего времени. В этом принимает непосредственное участие РФ, она его модерирует, она там держит полторы тысячи своей армии. И не далее, чем два дня назад, Лавров заявил, что молдаване являются их „братьями“, и, более того, „братьями“ являются еще и казахи. Поэтому им нужно приготовиться к таким „объятиям“, которые всегда делают россияне, чтобы „брататься“. И это может быть началом такого „братания“ на территории Молдовы», — заявил Данилов.



Реакция России

Кремлевский режим также прокомментировал взрывы в подконтрольном РФ Приднестровье.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Издание Newsmaker также передает комментарий замглавы МИД РФ Андрея Руденко. Он заявил, что «ситуация в Приднестровье вызывает тревогу» и «за ситуацией в Приднестровье стоят силы, которые не заинтересованы в стабильности и хотят создать еще один очаг напряженности». Также он назвал оправданным введение в Приднестровье чрезвычайного положения.

Тем временем российское пропагандистское агентство РИА Новости утверждает, что взрыв в Тирасполе совершили «три неустановленных лица, которые прибыли с территории Украины» и «другие теракты» с ним связаны.

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