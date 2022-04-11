Россия может совершить провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии — Генштаб
Генштаб сообщил о возможной провокации России в Приднестровье (Фото:novostipmr.com)
Россия может готовить провокацию на территории непризнанной Приднестровско-Молдавской республики.
Об этом сообщает Генштаб.
«Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства», — говорится в сообщении.
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