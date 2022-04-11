Россия может совершить провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии — Генштаб 11 апреля, 07:16 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил о возможной провокации России в Приднестровье (Фото:novostipmr.com)

Россия может готовить провокацию на территории непризнанной Приднестровско-Молдавской республики.

Об этом сообщает Генштаб.

«Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.