Россия может совершить провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии — Генштаб

11 апреля, 07:16
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Генштаб сообщил о возможной провокации России в Приднестровье (Фото:novostipmr.com)

Генштаб сообщил о возможной провокации России в Приднестровье (Фото:novostipmr.com)

Россия может готовить провокацию на территории непризнанной Приднестровско-Молдавской республики.

Об этом сообщает Генштаб.

«Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Приднестровье Украина Война России против Украины

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