Россия заявила о возможности повторного вторжения в Молдову из-за «притеснения русскоязычного населения» 22 апреля, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Российские танки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия назвала цель «второго этапа» войны против Украины. По их мнению, это даст еще один выход в Молдову, где уже замечают «притеснение русскоязычного населения.

Заместитель командира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить «еще один выход в Приднестровье». По его словам, там замечают факты так называемого притеснения русскоговорящего населения.

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Это стало официальной причиной вторжения армии РФ на территорию Украины в 2014 году и полномасштабной войны, которую развязали оккупанты в 2022 году.

Российские войска уже входили на территорию Молдовы в 1992 году, когда в стране шла война за Приднестровье между властями Молдовы и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой. К конфликту присоединилась и Россия, направив туда свои войска. Официальная Молдова даже жаловалась ООН на откровенную агрессию РФ. Активная фаза войны завершилась подписанием мирного соглашения, однако конфликт до сих пор не разрешен.

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