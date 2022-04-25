Опубликован документ. Взрывы в Приднестровье были спланированной провокацией российских спецслужб — ГУР 25 апреля, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Тубус от гранатомета, якобы найденный неподалеку от места взрыва в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что взрывы в непризнанной Приднестровской республике — спланированная провокация российских спецслужб.

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Как сообщает пресс-служба ГУР в Facebook, взрывы произошли в помещении так называемого министерства госбезопасности и филиале российской ФСБ в оккупированном Приднестровье. В результате было повреждено здание, выбиты окна. Предварительно, для нанесения удара использовали РПГ-22 и РПГ-27.



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По данным украинской разведки, еще 22 апреля секретарь так называемой госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Приднестровья Вадим Шмаленко направил письмо главе Каменского района Владимира Бычкова. В письме шла речь о срочной подготовке данных о наличии и местоположении «защищенного пункта управления гражданской обороны города» и о том, что, если такого пункта нет, его нужно срочно создать.

"…Еще за три дня до инцидента руководители «ПМР» уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера. Очевидно, этот случай — один из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь «ПМР» к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", — заявили в ГУР.



ГУР считает, что ФСБ РФ продолжит серию терактов на территории непризнанной Приднестровской республики.

Вечером 25 апреля в СМИ появилась информация о «серии взрывов» в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья в Тирасполе.

В так называемом министерстве заявили, что, «по предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», никто не пострадал. Там утверждают, что на верхних этажах здания «министерства» было выбитр окна. В Telegram-каналах также опубликовали фото предмета, похожего на отстрелянный тубус от гранатомета.

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы после инцидента провели экстренное совещание, пишет tv8.md.

Ранее в Одесской военной администрации заявили, что российские военные могут организовать провокации на территории непризнанного Приднестровья для дальнейшего наступления на Украину. Об этом также предупреждали в Генштабе ВСУ. В самопровозглашенной непризнанной Приднестровской республике находятся более 1000 российских военных.



Заместитель командира войск Центрального военного округа России заявлял, что российские войска хотят «выполнить еще один выход в Приднестровье» после их планов по захвату юга Украины. Российская пропаганда утверждает, что там якобы «притесняют русскоговорящее население». Из-за угроз страны-агрессора МИД Молдовы вызвал российского посла.



Молдова может быть следующей, чтобы отвлечь население РФ от Украина – Олег Саакян, политолог https://www.youtube.com/embed/nsRpa_W3i2c

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