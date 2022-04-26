Взрывы в Приднестровье. Россия намекает Молдове, чтобы ждала «гостей» — Подоляк

26 апреля, 16:58
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Тубус от гранатомета, якобы найденный неподалеку от места взрыва в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

Тубус от гранатомета, якобы найденный неподалеку от места взрыва в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в непризнанной Приднестровской молдавской республике.

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«Россия пытается дестабилизировать ситуацию в „ПМР“ и намекает Молдове, чтобы ждала „гостей“. Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, мы должны работать как одна команда», — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1518938699958034434
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Вечером 25 апреля в СМИ появилась информация о серии взрывов в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья в Тирасполе. Предварительно, по зданию выстрелили из гранатомета. Позже в Приднестровье заявили о «террористических атаках» на воинскую часть в Парканах и радиотелецентр в поселке Маяк.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о «напряженности между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации», что создает риски для всей страны. Санду созвала внеочередное заседание Высшего совета безопасности страны.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрывы — спланированная провокация российских спецслужб. В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что Россия пытается открыть дополнительный фронт в Одесской области и заставить ВСУ перетянуть силы в этом направлении.

В Генштабе ВСУ предупреждали, что российские военные могут организовать провокации на территории Приднестровья. В самопровозглашенной непризнанной Приднестровской республике находятся более 1000 российских военных.

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Заместитель командира войск Центрального военного округа России заявлял, что российские войска хотят «выполнить еще один выход в Приднестровье» после их планов по захвату юга Украины. Российская пропаганда утверждает, что там якобы «притесняют русскоговорящее население». Из-за угроз страны-агрессора МИД Молдовы вызвал российского посла.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Молдова Приднестровье Российские военные провокации Украина-Молдова Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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