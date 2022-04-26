В Кремле прокомментировали взрывы в Приднестровье 26 апреля, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что «внимательной следит» за ситуацией (Фото:Alex Kirilov/flickr.com)

Кремлевский режим прокомментировал взрывы в оккупированном РФ Приднестровском регионе Молдовы, за которыми, по данным украинской разведки, стоят российские спецслужбы.

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Речь идет об обстреле из гранатомета здания так называемом «министерстве безопасности» в Тирасполе и уничтожении двух радиовышек.

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По словам спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, информация об этих провокациях вызывает у властей РФ «обеспокоенность».

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — цитирует его российская пропаганда.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду в связи с провокациями в Приднестровье, созвала внеочередное заседание Высшего совета безопасности.

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